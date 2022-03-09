強制社區就醫年平均僅50件藏隱憂 審查費低像做公益

衛環委員會今討論精神衛生法部分條文，立委王婉諭質疑政院版修正條文中，強制社區治療還是由「審查會」審查，並非是由「法院聲請許可」強制執行社區治療。王婉諭質疑，強制社區治療過去一直都是由審查會決定是否要強制執行，但綜觀整體的成效，每年平均執行的案件僅50件，與紐約州相比年平均可達到4000件。

衛福部心口司司長諶立中回應，現階段法院聲請優先以「強制住院」為主，後續再討論強制社區治療由法官介入，至於目前審查成效差，主要是審查費用低，每件大約僅3000多元，每人分到的費用僅千元，未來也期待先提高費用增加審查誘因。

總統蔡英文力倡讓社安網更加健全，推動社安網2.0，衛環委員會今討論精神衛生法部分條例修訂。王婉諭表示，因應精神疾病患者回歸社區後，仍有可能出現不遵守醫囑導致病情不穩或生活功能退化時，經醫師診斷需要接受社區治療時，遭病人拒絕，可透過「審查會」申請強制社區治療，但審查會的強制力相對低，反而引發隱憂。

王婉諭表示，既然目前強制住院已推動由法官裁定，更具有法律效應，強制社區治療也應該要由法院介入，否則依照現行的審查會制度，病人若不依照審查結果強制社區治療，僅有行政處分，公權力搭配困難，且審查會的執行費用低，也降低審查的誘因。

王婉諭表示，台灣人口數約2300萬人，每年平均審查強制社區治療的案件數僅50件，而美國紐約州人口數為1900萬人，每年強制社區治療的案件數平均為4000件。凸顯台灣的審查效力極低。

諶立中表示，台灣推動強制住院由法院裁定介入，才剛剛開始推動，而且也是第一次開始執行，如果連強制社區治療都由法院介入，法院也不一定可以馬上生出人力，他認為需要一步一步來，沒辦法一步到位。

諶立中表示，強制社區治療的患者還是有人身自由的議題，目前台灣採取審查會的方式，從通報到審查結束，最快三天、最慢五天內必須完成，是全世界最快的速度。至於件數太少，他認為是審查費用給得太低，希望未來持續爭取。