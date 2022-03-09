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6年根除C肝 彰化做了這些全國跑最快

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣2019年啟動C肝根除計畫，規劃3年減半6年根除，目標是治療人數1萬5635人，目前超前進度治療人數已達85%。報系資料照
彰化縣2019年啟動C肝根除計畫，規劃3年減半6年根除，目標是治療人數1萬5635人，目前超前進度治療人數已達85%。報系資料照

彰化縣2019年啟動C肝根除計畫，規劃3年減半、6年根除，目標是治療人數1萬5635人，目前超前進度治療人數已達85%，彰化縣府衛生局長葉彥伯指出，離目標還差2千多人，最後階段都屬於不常接受篩檢的族群，會在社區地毯式搜尋，並透過衛生所從癌症篩檢名冊比對，再加上禮券誘因，以達C肝根除目標。

鹿港東區扶輪社長陳進洲、福興東區扶輪社長許自維今天到彰化縣府捐贈全球獎助金166萬元，投入彰化縣C肝根除計畫，彰化縣長王惠美說，彰化縣在2019年肝癌死亡率占全國癌症死亡率第5名，到了2020年卻來到第2名，顯然肝很需要民眾來關注。

去年5月台灣再次爆發新冠肺炎疫情，彰化連續16年的社區萬人篩檢活動被迫暫停，造成縣內C肝及4項癌症篩檢率，比起疫情前下降約25到40%。

王惠美說，為提高民眾參與C肝及癌症篩檢意願，今年推出全國首創的「做篩檢拿禮券」活動，縣民只要符合國民健康署的健康檢查資格，每做一樣癌症篩檢，就給100元禮券，預計可完成C肝篩檢5萬人、治療900人，朝2025消滅C肝目標邁進。

葉彥伯說，推動C肝根除中央補助經費有限，近年扶輪社捐贈經費，讓檢驗師人力等充足，才能大量篩建；依流行病學彰化需追蹤轉介完成治療人數1萬5635人，目前累計治療人數已達1萬3293人，縣內多管齊下，除了醫院診所，還針對特殊族群如監獄受刑人、愛滋等高風險族群精準邀約篩檢。

接下來會透過癌症篩檢的戶籍名冊，針對沒做過癌症篩檢比對C肝資料，綁在一起做，衛生所不定期設置小型篩檢站，方便民眾。

彰化縣C肝治療率目標達85%，邁向根除，扶輪社拋磚引玉捐贈C肝根除全球獎助金。記者林敬家／攝影
彰化縣C肝治療率目標達85%，邁向根除，扶輪社拋磚引玉捐贈C肝根除全球獎助金。記者林敬家／攝影

C肝 癌症

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