愛不乾尬 超感潤滑！岡本003超潤滑保險套

日本領導品牌 老司機口碑推薦愛情的極致表現，是從彼此身體去探索歡愉的體驗。由愛而性的過程，選擇適合的保險套不僅能達到避孕、降低各種性病傳染，更能盡情地享受健康且安全的性生活。岡本作為日本保險套領導品牌，同時也是定義保險套「數字」薄的開創者，憑藉著八十多年的匠心工藝與精準的洞察力推出「岡本003超潤滑」具有「超薄」與「超潤滑」兩種特性。

圖／岡本提供

愛意十足 雙倍潤滑岡本作為日本保險套的領導品牌，始終追求男女雙方的極致歡愉，為所有渴望關愛的女性發出自己的聲音，推出更適合亞洲女性的「岡本003超潤滑」，從保護自己到呵護伴侶，新品達到超薄與超潤滑的細分需求。尤其針對急欲達陣的男性消費者、性愛初體驗新手、乾性體質的女性消費者，可以解決所有性愛過程可能發生的尷尬狀況。

圖／岡本提供

「岡本003超潤滑」擁有先進的易撕膜技術，360度全撕口設計，輕鬆撕開，秒速達陣；003擁有親膚的柔軟度，沒有配戴的緊縛感，無阻隔感受伴侶的溫度與接觸的熱度，為岡本系列中最潤滑的產品；潤滑液含量達600mg，是一般衛生套潤滑度的2-3倍，可以緩解性愛過程因摩擦而產生的不適感，提升美好的性體驗。

岡本003超潤滑 各大藥妝和藥局、門市強勢開賣岡本003超潤滑為日本製造、採用全天然乳膠材質、以「數字」薄的極限、清新的氣味，受到網友口碑推薦分享，成為性愛新手及體驗「薄度」感受的老司機必試款！目前在屈臣氏、康是美、特美適、松本清等全台各大連鎖藥妝、藥局、超市，以及電商熱賣中。

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