「玉里模式」社區融合照護 精障者重返社區不再是夢

精神障礙患者最大的希望就是回歸社區，完成復元的歷程。台北榮民玉里分院30多年來，看到病人的生命力，以「人」為出發點，而不以「病」為治療首要，為精障患者採取社區融合的連續性醫療照護，稱為「玉里模式」，順利協助23名患者重返社區，甚至可以回到原生家庭照顧父母。

榮民榮眷基金會與北榮玉里分院今共同舉辦「家人–玉里傳芳」微電影首映會。影片傳達玉里分院對精神疾病患者照顧的努力和用心，以及學員與治療團隊互動過程及社區支持模式。

台北榮總玉里分院復健精神科主任鄭淦元說，以往照顧精障患者多從醫療角度出發，是從「疾病」觀點治療患者，但其實應從「人」作為思考，當患者願意為自己重返社區生活，而有強烈動機及心理韌性，這是一般人想不到的。

「精神障礙夥伴歷經許多人生課題後，希望過尋常的日子。」鄭淦元說，每個人不論有無生病，內心都有希望，與原來的家人或其他人有好的人際連結，並在生活的地方有穩固的支持，過著安居樂業的生活，，「玉里模式」就是運用自然而然產生的人際關係，讓所有人有持續往前走的動力。

讓精障者回歸社區，首先鼓勵精障者先把自己打理好，擔任零時工等社工服務，從自身開始付出，如全年無休為獨居長者送餐、打掃，協助處理搬貨、農物等，而產生不同的人際連結。

如以往精障者多住在康復之家，但玉里鎮民好客，中秋節時，親朋好友會輪流烤肉，為讓精障者融入社區，也逐步於社區安排小型康復之家，2010開始推廣團體家屋，從原先的12至16人，7年前開始鼓勵患者共同租屋，經由患者間彼此照顧、鼓勵，走回尋常人生。