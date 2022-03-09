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新竹少年睪丸扭轉2圈痛爆 手術解除蛋蛋的憂傷

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
東元綜合醫院泌尿中心主任劉兆漢醫師提醒，有泌尿系統問題、不明原因疼痛時，應把握黃金救治時間，盡早尋求專業醫師的診斷及治療，切勿聽信不實謠言，以免花錢又傷身。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院泌尿中心主任劉兆漢醫師提醒，有泌尿系統問題、不明原因疼痛時，應把握黃金救治時間，盡早尋求專業醫師的診斷及治療，切勿聽信不實謠言，以免花錢又傷身。圖／東元綜合醫院提供

新竹16歲賴姓少年清晨起床時，右側陰囊突然猛烈劇痛，像是被人踹了一腳，走路都吃力；泌尿科醫師發現少年右側睪丸扭轉，而且是扭轉了整整兩圈，猶如打結的毛巾，緊急執行陰囊探查手術，才將懸吊睪丸的精索反扭轉，順利恢復血流，成功解「索」，讓少年免於「拆蛋危機」。

東元綜合醫院泌尿中心主任劉兆漢醫師解釋，賴姓少年因為正值青春期，加上天生精索比較長，才會在沒有外力撞擊和激烈運動下導致扭轉。到院後經彩色都卜勒超音波診斷確認為血液受阻，立即安排陰囊探查手術，從陰囊中間開刀，當下就發現「扭蛋」已經呈現黑青色，幾乎要壞死，所幸在反扭轉後，順利恢復血流，沒有傷及器官功能，搭配固定術，將兩側睪丸固定在陰囊壁上，避免日後復發，少年隔天即康復出院。

劉兆漢醫師說，搶救睪丸扭轉必須在黃金6小時內完成，因為「精索」是懸掛睪丸和附睪的條索狀物質，由許多動、靜脈、淋巴管、輸精管等筋肉組織所組成，長時間扭曲會造成供血中斷，嚴重受阻將導致睪丸缺血性壞死，超過救治時機就只能摘除。

醫師說明，睪丸扭轉、精索打結大多發生在嬰兒時期和青春期，在生殖系統發育的過程中，鞘膜因為角度的關係造成不正常的旋轉，是一種無法預防、非常緊急的特殊情況。

劉兆漢醫師也提醒，一旦有不明原因疼痛時，一定要盡早求診，過去就曾有一名國中生陰囊疼痛，因為害羞不敢求診，認為應該是在學校與同學撞到而已，直到痛到無法自拔時，已經超過黃金救治時間，器官長時間缺血下，只好摘除，造成下體有缺陷，影響終身尊嚴。

醫師也叮嚀，坊間謠傳遇到睪丸扭轉能用徒手復位，小心花錢又傷身，錯誤的治療方法，可能因此誤判病情，在不清楚組織旋轉的順逆方向，隨意扭轉可能導致病情更嚴重，更可能錯失黃金治療時間，建議民眾有泌尿系統問題，應盡早尋求專業醫師的診斷及治療。

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