淡水河邊的神奇馬偕 不只醫療教育還帶來四季豆和單車

1872年3月9日下午3時，加拿大宣教士馬偕博士（George Leslie Mackay）搭「海龍號」抵達淡水，在今日淡水郵局後方的河岸處登陸。他看第一眼便愛上了淡水，「被這個地方深深感動，我立即下定決心，這就是一直在等待我的宣教區。」從這天起，馬偕以淡水為家，展開長達29年的傳教生涯。

今年適逢馬偕博士來台150周年，玉山社紀念馬偕，出版以馬偕博士為主題的繪本《淡水河邊的神奇馬偕》，由繪本作家粘忘凡構思故事，繪本畫家貓魚繪圖，訂定於馬偕生日（3月21日）正式發行。今天是馬偕抵淡水１５０周年，玉山社在馬偕來台上岸處舉辦《淡水河邊的神奇馬偕》繪本暖身走讀活動，由粘忘凡、貓魚一起帶領大家來淡水追尋馬偕蹤跡，回顧馬偕在北台灣近百年的歷程。

玉山社表示，此次走讀由馬偕上岸處為起點，來到馬偕租屋處、淡水禮拜堂、滬尾偕醫館、淡水中正路和三民路交叉口馬偕頭像，繪本作家粘忘凡一一解說馬偕來台故事與貢獻。馬偕以淡水為宣教、醫療和教育之基地，以淡水為家、娶妻生子，至1901年6月2日病逝於淡水寓所，享年57歲，他對北台灣的醫療、教育與宣教有著深遠的貢獻與影響。

「馬偕日記」十年前在台出版。馬偕在日記中記述，傳教初期以拔牙為主要工作。他和助手一天可拔700顆牙，「人還沒到就有熱烈的歡迎聲在前面，大批的人從遠方來拔牙」。據馬偕統計，他在台灣總共拔了2.1萬顆牙齒。1895年11月，馬偕偕同子女在淡水騎從加拿大帶回的自行車，沿途「群眾跟隨」，這可能是自行車第一次在台灣出現。

四季豆的閩南語「敏豆」也跟馬偕有關。據説四季豆、九重葛都由馬偕引進台灣。當時學生看到四季豆問這是啥，馬偕回答「Bean(豆子」，「敏（音近bean）豆」由此而來。