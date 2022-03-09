藥品安定性沒過！食藥署回收120萬粒膽炎藥

食藥署今日公布藥品回收，其中由衛采製藥股份有限公司的「可使保朗膠囊Cospanon capsules」存放第二年後，經由主動抽查發現，有五批持續性安定性試驗之溶離度結果未能符合規格，下架回收120萬粒膠囊。

「可使保朗膠囊」使用於緩解膽道疾病，如膽石症、膽囊炎、膽管炎、膽割除後遺症所引起的痙攣性症狀、緩解胰臟炎所引起的痙攣性症狀，健保年用量大約是180萬粒。

食藥署藥品組科長洪國登表示，此次回收作業共計回收120萬粒，為廠商在進行安定性試驗時，發現有五個批號98A08T、98B09T、98C09T、98B08T、98A09T藥品，原儲放期限為三年，但於第二年試驗中溶出效果差，故而啟動回收，目前暫不影響藥品供應。

同時食藥署已要求廠商應於111年3月24日前完成回收作業，並限期要求交回收成果報告書，並各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。