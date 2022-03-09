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可使保朗膠囊溶離度不足 120萬粒3月24日前回收

中央社 / 台北9日電

食藥署今天公布，治療膽道疾病或胰臟炎引起痙攣症狀的「可使保朗膠囊」，有5批號、120萬粒藥品因溶離度不符規定，吞下肚無法在時效內釋出足夠藥效，將於3月24日前全數回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收訊息，衛采製藥股份有限公司的「可使保朗膠囊」，批號為98A08T、98B09T、98C09T、98B08T、98A09T的藥品，廠商主動通報持續性安定性試驗的溶離度結果未能符合規格，故啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體電話聯訪表示，「可使保朗膠囊」主要用於緩解膽道疾病，如膽石症、膽囊炎、膽管炎、膽割除後遺症等所引起的痙攣性症狀，以及緩解胰臟炎所引起的痙攣性症狀。

洪國登說，膠囊藥品吞下肚進入腸胃道，膠囊外殼必須溶離才能溶出藥品，這次是接獲廠商主動通報，在進行第24個月的持續性安定性試驗的溶離度結果，低於標準，也就是無法在規定時間內釋出足夠藥品達到藥效。

洪國登說，廠商目前還在釐清原因，因這款藥品效期為3年，在效期內就低於標準，食藥署已要求於3月24日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登表示，這款藥品健保申報用量每年約180萬粒，且同成分同劑型藥品只有這一款，市占率為百分之百，但因有新批號的藥品，以及其他成分藥品可治療，患者不致缺藥，若有用藥疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

食藥署 患者 健保

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