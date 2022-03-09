新竹馬偕將安寧療護帶進原鄉 圓滿生命的最後一程

一名64歲泰雅族王姓男子今年初因晚期肺癌併骨轉移至新竹馬偕醫院住院，接受安寧緩和療護，住院期常流露低落情緒，經詢問得知，王男因長期居住竹縣五峰鄉大隘村，習慣在上生活，家中成員卻無照護人力，最後醫院團隊決定替王擬定返家前出院計畫，由醫護人員定期到家中照顧，將安寧照護送進原鄉，滿足王對於返家的盼望。

新竹馬偕社區健康中心護理長許雅芬表示，新竹馬偕自2018年成立「靈芝（聆知）qpacing居家醫療整合性照護團隊」，團隊包含新竹馬偕紀念醫院、新竹馬偕居家護理所、五峰衛生所、五峰鄉衛生所附設居家護理所。透過各個單位建立緊密互動，共同建構完整照護網絡，除提供居住深山的病患一般居家照護，更針對癌末的病人與家屬給予以病患為中心的照顧服務，到家中提供疼痛控制、心理與靈性上的支持，使其獲得舒適的安寧療護。

許雅芬回憶，雖然從王男返家到離開人世僅有幾天的時間，但因有居家安寧團隊的照護，及教導妻子面對先生瀕死症狀時的處理方法，讓他們都能夠安心面對，並且對瀕死症狀有很好的認知，王最後是在妻子的陪伴下，平靜地面對死亡，走得十分安詳，生死兩相安是安寧團隊最大的祝福。

許雅芬說，將安寧送進原鄉，除了專業醫療照護外，更要克服語言隔閡、交通不便、文化落差，所幸院方支持，2003年醫院在五峰鄉桃山村設置了醫療站，提供全日24小時免費醫療服務，亦於假日以巡迴方式提供該鄉桃山、大隘、梅花及竹林四村之原住民免費醫療服務發揮。

2009年主動積極參與原住民委員會所提的老人日間健康站計畫（部落文化健康站的前身），設置五峰鄉桃山部落文化健康站，提供在地化初級預防照顧服務，保障原住民長者獲得適切的服務及生活照顧，並鼓勵參與部落休閒活動，以增進其社會參與，減少孤獨感；2016年更積極的在五峰鄉推動安寧療護社區講座，將安寧療護概念推廣在原鄉各個角落中。

許雅芬說，不論是從醫院出發的新竹馬偕居家護理所，還是從五峰鄉桃山部落醫療站出發的桃山醫療站，靈芝團隊只有一個信念「盡全力將安寧療護送進原鄉」，完成病人在家安適的心願，讓回到部落的長者，最後一哩路在家走得安穩、舒適且有尊嚴。