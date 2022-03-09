農地違章大限320打假球？環團：全台花64年才稽查得完

農地違章工廠納管「320大限」將至，但仍有2.2萬多家未登記申請，環團今舉辦記者會表示，3月20日農地違章工廠「保護傘」將失效，可依法拆除、斷水電，但各縣市稽查人力嚴重不足，全台平均要64年才能稽查完畢，彰化更要花費105年，呼籲編列經費補足人力、落實政策。

地球公民基金會依經濟部資料統計，既有未納管工廠數量以台中5916家為最多，其次依序為彰化縣4792家、新北市4288家、台南市1908家、桃園市1878家、高雄市1374家，而這些地方政府的納管輔導及稽查人力嚴重不足，若再加上近3年來尚未列管、疑似新增建工廠的數量，全台平均要64年才能稽查完畢。

據統計，農地違章數量第二多的彰化縣，只編列6名人力輔導、稽查，平均一年查處數量僅94家，加上新增建工廠數量，換算彰化縣約要花費105年才能稽查完畢所有的農地工廠；其餘縣市人力也只有11人至34人，台南市需要99年、台中市71年、桃園市47年、新北市40年、高雄市22年的稽查時間。

地球公民基金會專員蔡佳昇表示，各地方現在總計收到24億元納管輔導金與營運管理金，桃園、新北、高雄、台南都有1至2億元，台中6億元，而稽查量能墊底的彰化縣也高達5.5億元，絕對足夠聘請稽查人力。

地球公民基金會專員賴沛蓮表示，近兩年收到民眾1500封陳情，並代為檢舉469件農地違章工廠，與地方政府往來1200份公文及上千通電話，發現第一線承辦人員工作吃緊，壓力龐大，有承辦人員一周要出門稽查三、四天甚至五天，除了疲於奔命的現勘，還要加班負責文書作業，有承辦人員透露「一半的人調職、請假或離職」。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭說，3月20日納管到期，縣市政府可依照區域計畫法、都市計畫法、建築法，對農地違章工廠斷水電或拆除，呼籲各地方政府結合經發、地政、建管、農業及財稅單位，成立違章專案小組，列出稽查清冊，排出優先順序聯合稽查；並且訂出稽查目標與達成時間，因應320後斷水電案件數量。