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染髮卻頭皮腫痛落髮 達人醫張祺璋曝黃金挽救期

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
外科頭皮權威醫師張祺璋建議，染髮前，接受頭皮檢查確定頭皮沒有疾病才去染髮。照片／業者提供
外科頭皮權威醫師張祺璋建議，染髮前，接受頭皮檢查確定頭皮沒有疾病才去染髮。照片／業者提供

染髮不慎當心花錢找罪受。一位30多歲型男，燙髮加染髮後，不僅頭皮嚴重腫痛，冒水泡潰爛滲液，還大量掉髮。另有六旬婦人不斷大量落髮，一度誤為罹患不治之症，孝順的女兒急著幫忙四處求醫。在趕緊求助外科頭皮權威張祺璋醫師後，均被診斷為不當染髮所引起頭皮傷害，接受治療後幸好獲得改善。

「樂活健康診所」外科頭皮醫師張祺璋指出，染髮已成為許多人的日常行為，把頭髮染成不同色彩來搭配化妝穿著，甚至成為時尚，但染髮不慎，當心影響健康。

張祺璋醫師進一步指出，燙、染髮不可同時操作，須至少隔一週。以這位男性患者而言，不僅燙染同時進行，且燙髮部位非常接近髮根，因燙染髮操作不當，不僅讓他嚴重頭皮灼傷，紅腫刺痛，還潰爛滲液，並導致大量掉髮。當中他雖曾因頭皮不適曾到其他皮膚科求診，卻治療效果有限。

另一位六旬婦人因不明大量落髮，而一度誤以為自己得了癌症，孝順的女兒忙著帶媽媽四處求醫，直到接受張祺璋醫師的診斷，這才發現為不當染髮及不良染劑引起的斷髮。

張祺璋醫師提醒，要避免染髮受到傷害，最好找經專業訓練的染髮師，並慎選染髮劑。亦建議於染髮前做好準備，包括，染髮前，以200倍數的頭皮檢測儀做頭皮檢查。預作染髮劑測試，避免過敏反應。在染髮前24小時，不要洗頭。另外，染髮後更需照護，包括，用弱酸性洗髮精﹔染髮後多喝開水加速把進入身體的染劑排出體外，減輕對身體傷害。染髮後2-3天內用清潔頭皮的用品來清洗殘留頭皮上的染劑。

若於染髮時或染髮後48小時內，頭皮覺得不適，張祺璋醫師表示，需馬上停止染髮並立即就醫，避免造成頭皮嚴重傷害或造成身體健康的進一步影響。

醫師 掉髮

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