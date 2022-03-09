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重大變革 30年未改的農業天然災害現金救助金額將提高

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲(右)。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲(右)。記者彭宣雅／攝影

30年未調整的農業天然災害現金救助將調高，農委會主委陳吉仲今天表示，月底將完成盤點，以耕種成本與跟補助相差幅度大者優先調整，比如草莓；同時，調整的金額幅度，不能沒有誘因讓農民參加農業保險，農委會會抓好平衡點。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。包括立委楊瓊瓔、蘇震清都關心農業天然災害現金救助調整。

立委楊瓊瓔表示，根據農業發條例第60條，農業生產因天然災害受損，由政府辦理天然災害現金救助，以協助農民迅速恢復生產；長期以來，農委會所提供的天災現金救助不到作物生產成本的兩成，復耕費用都不夠，讓看天吃飯的農民，獨自承受極端氣候下，血本無歸的災損風險。

楊瓊瓔說，30年來每月基本工資由11040元調升至25250元，消費者物價指數也從67.5上漲為106，唯獨農民農業天然災害救助額度，農委會是否嚴重失職？她認為，天然災害救助是維護農民經濟安全最基本的保障，農委會應速修訂農業天然災害救助額度，全面提高現金補助額度，適度移轉農民務農風險。

她提出柑桔生產成本每公頃43萬、天然災害救助補助每公頃7.5元，補助占比17%；高接梨生產成本81萬、補助9萬，占比11%；文心蘭每公頃生產成本209萬、天然災害補助每公頃10萬、占比4.8%；百合生產成本每公頃359萬、補助10萬、占比2.7%。

陳吉仲說，農民天然災害現金救助金額不到成本20%，已請農委會主秘以及輔導處盤點，應該很快盤點出來，幅度會跟實施農業保險的金額相互考慮，若天然災害救助金額調漲，高到沒有誘因實施農業保險，反而失去意義，平衡點會抓好。

陳吉仲表示，水產品已有調整，會先盤點長期沒有調整的，比如草莓，每公頃9萬跟實際生產成本；沒有調整的、差異幅度大的優先調整，但調整幅度沒辦法一體適用，有一百多項，農委會會再預告，現有開辦農業保險25品項，今年會增加開辦品項，若調整幅度太大，導致農民不願意參加農業保險，這樣農業保險就白做了。

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