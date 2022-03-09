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男子胃不舒服竟是食道癌 微創手術助食道重建
62歲王姓男子胃部不適到醫院接受胃鏡檢查，醫師發現他的食道約有三分之一長度的黏膜異常，因此進一步切片檢查，病理報告顯示為食道癌。
幸好透過分期檢查，發現癌細胞尚未由淋巴結轉移，因此以微創手術進行食道切除及重建，並透過術後細心照護及復健治療，病患已順利恢復。
大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，其實食道癌手術並不困難，但後續照顧才是最重要的，因為病人術後易出現肺部發炎及飲食困難的問題，如果未能獲得妥善照顧，病人死亡率會提高。
這次的個案一開始時因咳痰方式不佳，導致積痰多，為避免釀成肺炎，院方以支氣管鏡幫他抽痰，同時也鼓勵他積極接受呼吸和吞嚥的復健訓練。
另外，因食道剛做完重建手術，因此先以軟質食物為主，再慢慢讓他練習吃米飯等硬質食物，這段期間也利用手術時做的空腸造瘻管餵食，幫助病人維持體重及營養來源。
食道癌好發於50至70歲的男性，原因包括抽菸、喝酒、嚼檳榔、常吃含亞硝胺食物、太燙的飲食、食道曾受腐蝕傷害、肥胖、胃食道逆流等。
由於食道癌初期沒症狀，多數病人都是因無法進食時就醫檢查才確診，但此時可能已是食道癌第3期或以上的期別，影響術後恢復狀況。
楊絡勝提醒，目前醫學進步，食道癌存活率已從5至10%改善至25%，但若能在日常生活中避免導致食道癌的危險因子，同時早期發現（例如吞嚥感覺異常持續超過兩周）就盡速就醫檢查，能及早釐清病因並獲得正確治療。
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