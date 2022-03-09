聽新聞
test
0:00 / 0:00
偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命
彰化一名50歲婦女與家人聊天，卻突然頭痛欲裂，噁心想吐，隨後四肢癱軟無力、意識逐漸模糊，經救護車送到彰基醫學中心急診，已呈現重度昏迷，經緊急手術並在加護病房救治後才恢復，醫師提醒，民眾可以利用「手、嘴、說」口訣，篩檢有沒有腦中風急性現象，及早治療。
今天中部天氣回暖，但依據彰基統計，今年一月起在寒流濕冷天氣的籠罩下，腦出血性中風比去年同期大增4成；尤其是本身有高血壓、糖尿等慢性病疾病，其發生腦出血的危險性是一般人的5倍以上。
彰基神經醫學部主治醫師陳彥中表示，民眾可以利用「手、嘴、說」口訣，篩檢有沒有腦中風急性現象，「手」-雙手平舉，看有沒有單側瞬間無力狀況發生；「嘴」- 照鏡子並觀察嘴巴有沒有歪斜現象；「說」 -跟別人對談，有沒有口齒不清、講話問A答B或表達不清楚的情形；如果發現以上這三種現象，最後就是「快」，趕快打119或趕快送到急診室，請醫師評估。
彰基神經外科主任鄭均洹表示，寒冷的季節，彰基的急診室收治很多腦中風的病人，腦中風可能會造成生命危險之外，也會造成一些功能缺損，讓病人和家屬面對後續治療的問題；一般來講，腦中風大概每年每10萬人有180人，出血性占了50人，動脈瘤破裂占了10人，這位50歲中年女性就是動脈瘤破裂造成的腦中風，相當危急。
患者送來彰基時已呈現重度昏迷，經一連串包含腦部斷層掃描、抽血等檢查，發現不是單純腦出血，或腦中風，而然是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓，生命垂危，彰基急診與神經外科團隊在20分鐘內完成相關手術準備，經緊急手術後，病人已經恢復清醒，在加護病房的照顧最後出院，甚至可以恢復工作崗位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言