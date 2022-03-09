偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命

彰化一名50歲婦女與家人聊天，卻突然頭痛欲裂，噁心想吐，隨後四肢癱軟無力、意識逐漸模糊，經救護車送到彰基醫學中心急診，已呈現重度昏迷，經緊急手術並在加護病房救治後才恢復，醫師提醒，民眾可以利用「手、嘴、說」口訣，篩檢有沒有腦中風急性現象，及早治療。

今天中部天氣回暖，但依據彰基統計，今年一月起在寒流濕冷天氣的籠罩下，腦出血性中風比去年同期大增4成；尤其是本身有高血壓、糖尿等慢性病疾病，其發生腦出血的危險性是一般人的5倍以上。

彰基神經醫學部主治醫師陳彥中表示，民眾可以利用「手、嘴、說」口訣，篩檢有沒有腦中風急性現象，「手」-雙手平舉，看有沒有單側瞬間無力狀況發生；「嘴」- 照鏡子並觀察嘴巴有沒有歪斜現象；「說」 -跟別人對談，有沒有口齒不清、講話問A答B或表達不清楚的情形；如果發現以上這三種現象，最後就是「快」，趕快打119或趕快送到急診室，請醫師評估。

彰基神經外科主任鄭均洹表示，寒冷的季節，彰基的急診室收治很多腦中風的病人，腦中風可能會造成生命危險之外，也會造成一些功能缺損，讓病人和家屬面對後續治療的問題；一般來講，腦中風大概每年每10萬人有180人，出血性占了50人，動脈瘤破裂占了10人，這位50歲中年女性就是動脈瘤破裂造成的腦中風，相當危急。