收到簡訊勿慌 翡翠水庫11日上午10時放水測試演練

北水處為提升水庫下游民眾安全保障，預計在3月11日上午10時至10時10分進行「水庫放水警戒細胞廣播」測試演練，並利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務(CBS)」發送「水庫放水警戒」警訊通知。北水處表示，水庫並沒有實際放水洩洪，僅配合演練發布警訊通知，請不要慌張。

北水處指出，屆時直潭壩下游、新店溪沿岸兩側，包括台北市、新北市地區鄰近河道區域民眾，會於演練期間內收到水庫放水警戒簡訊，收到警訊通知時請勿驚慌。

北水處表示，這次災防告警訊息測試發送目的是要測試在水庫真正放水時，能確實透過電信業者向指定地區內的4G手機廣播發送告警訊息，在第一時間有效提醒民眾遠離河床並注意安全；這次發送訊息共1則，含有中英文內容，演練當日如民眾手機警報音響起並顯示演練文字，水庫並沒有實際放水洩洪，僅配合演練發布警訊通知，請不要慌張。