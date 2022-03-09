尋找台灣最美的光！第五屆台灣光環境獎開跑

由中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」今年邁入第五年，歷年來評審團持續徵選台灣年度優質且具代表性的光環境作品，是台灣少數以照明設計、光環境營造為號召的專業獎項。第五屆「台灣光環境獎」即日起至五月底開放報名收件，歡迎建築環境、照明設計、公務機關等各界好手踴躍投件！

「台灣光環境獎」至今已挖掘台灣許多優質的光環境作品，如2019、2020年獲評審團特別獎「合歡山國際暗空公園」及「司馬庫斯無藍害部落」計畫，著力於解決環境中的光害問題，合歡山透過公私部門合力減光、司馬庫斯以部落決議移除藍光等行動，達到人與環境永續共存的目標。

2021年得獎作品「銀座聚場」，是一件位於高雄鹽埕老屋改造的商業空間，這件作品從「有燈就有人、有光就有希望」的理想出發，透過點燈重新凝聚、連結沒落的老街區。歷年得獎作品皆展現光的設計美學，更蘊含光的態度與思維，呈現人與環境土地永續的關係。

中強光電文化藝術基金會表示，「台灣光環境獎」是一個追求照明設計與環境平衡、和諧的獎項，參賽作品沒有完工年限限制、不分類型與尺度，凡是對外開放具公共性的作品皆可投件參加；獲獎作品的業主、照明及建築或環境設計團隊都將獲頒獎座各一座，以獎勵各方的努力與貢獻。

●2022「台灣光環境獎」即日起至5月31日止開放收件，更多獎項詳情請至「中強光電文化藝術基金會」官網http://www.coretronicart.org.tw查詢。