快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尋找台灣最美的光！第五屆台灣光環境獎開跑

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
2021台灣光環境獎得獎作品銀座聚場。圖／中強光電基金會提供
2021台灣光環境獎得獎作品銀座聚場。圖／中強光電基金會提供

由中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」今年邁入第五年，歷年來評審團持續徵選台灣年度優質且具代表性的光環境作品，是台灣少數以照明設計、光環境營造為號召的專業獎項。第五屆「台灣光環境獎」即日起至五月底開放報名收件，歡迎建築環境、照明設計、公務機關等各界好手踴躍投件！

「台灣光環境獎」至今已挖掘台灣許多優質的光環境作品，如2019、2020年獲評審團特別獎「合歡山國際暗空公園」及「司馬庫斯無藍害部落」計畫，著力於解決環境中的光害問題，合歡山透過公私部門合力減光、司馬庫斯以部落決議移除藍光等行動，達到人與環境永續共存的目標。

2021年得獎作品「銀座聚場」，是一件位於高雄鹽埕老屋改造的商業空間，這件作品從「有燈就有人、有光就有希望」的理想出發，透過點燈重新凝聚、連結沒落的老街區。歷年得獎作品皆展現光的設計美學，更蘊含光的態度與思維，呈現人與環境土地永續的關係。

中強光電文化藝術基金會表示，「台灣光環境獎」是一個追求照明設計與環境平衡、和諧的獎項，參賽作品沒有完工年限限制、不分類型與尺度，凡是對外開放具公共性的作品皆可投件參加；獲獎作品的業主、照明及建築或環境設計團隊都將獲頒獎座各一座，以獎勵各方的努力與貢獻。

●2022「台灣光環境獎」即日起至5月31日止開放收件，更多獎項詳情請至「中強光電文化藝術基金會」官網http://www.coretronicart.org.tw查詢。

合歡山 建築

延伸閱讀

謝忻另一批性感照也遭外流？尺度更大「近乎全裸」

寒流7度小三躲正宮追殺！ 羅巧倫裹鋁箔求饒破尺度

影／合歡山冰霰不斷 追雪車潮擠爆停車場

鍾麗緹愛女曬超火辣薄紗內衣照　下身尺度大開穿丁字褲

相關新聞

重大變革 30年未改的農業天然災害現金救助金額將提高

30年未調整的農業天然災害現金救助將調高，農委會主委陳吉仲今天表示，月底將完成盤點，以耕種成本與跟補助相差幅度大者優先調...

109年每三位新生兒一個剖腹 遠高於世衛建議的10%-15%

主計總處發布國情統計，109年孕婦產前檢查平均利用率96.1％，較108年95.7%增加0.4個百分點。109年我國活產...

男子胃不舒服竟是食道癌 微創手術助食道重建

62歲王姓男子胃部不適到醫院接受胃鏡檢查，醫師發現他的食道約有三分之一長度的黏膜異常，因此進一步切片檢查，病理報告顯示為...

偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命

彰化一名50歲婦女與家人聊天，卻突然頭痛欲裂，噁心想吐，隨後四肢癱軟無力、意識逐漸模糊，經救護車送到彰基醫學中心急診，已...

收到簡訊勿慌 翡翠水庫11日上午10時放水測試演練

北水處為提升水庫下游民眾安全保障，預計在3月11日上午10時至10時10分進行「水庫放水警戒細胞廣播」測試演練，並利用行...

尋找台灣最美的光！第五屆台灣光環境獎開跑

由中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」今年邁入第五年，歷年來評審團持續徵選台灣年度優質且具代表性的光環境作品，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。