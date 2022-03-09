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白河木棉花馬拉松周日開跑 邀輪椅族身障者圓夢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
白河木棉花馬拉松周日開跑，邀輪椅族身障者圓夢，圖為往年辦理盛況。圖 ／主辦單位提供
白河木棉花馬拉松周日開跑，邀輪椅族身障者圓夢，圖為往年辦理盛況。圖 ／主辦單位提供

2022第三屆白河商圈木棉花馬拉松將於13日周日開跑，約有1600人與會，除一般項目，規劃一條3k路線供輪椅組的身障朋友參與，並提供參賽證書與完賽獎牌，讓身障朋友得一賞畢生宿願。

這項馬拉松由白河繁榮商圈主辦，結合交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、白河區公所等機關團體與地方數十家民間企業、社團辦理，全馬43k與半馬22k、健康馬10k、休閒馬5k賽事，3k路線供輪椅組參與更是特色。

活動也安排「購物嘉年華會」與在地產業結合，白河商圈並提供15萬元共2500張等值60元商品兌換券，提供給報名路跑選手與志工人員現場免費購物。

其中，本次全馬43K路跑路線，由白河運動公園跑向關子嶺山上，循著172線接172乙線再接175線繞著枕頭山關子嶺一圈，爬坡高度約620公尺，由平地至最高點爬坡距離約7公里，從平坦的公路跑向陡峭的髮夾彎山路，再從172乙線最高點跑向175線轉接172線，下山後圍繞著白河區各里鄰社區部落及享譽國際的「林初埤木棉花道」循序漸進，在台灣路跑賽更是創新。

白河木棉花馬拉松周日開跑，邀輪椅族身障者圓夢，圖為往年辦理盛況。圖 ／主辦單位提供
白河木棉花馬拉松周日開跑，邀輪椅族身障者圓夢，圖為往年辦理盛況。圖 ／主辦單位提供

白河 路跑

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