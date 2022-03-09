白河木棉花馬拉松周日開跑 邀輪椅族身障者圓夢

2022第三屆白河商圈木棉花馬拉松將於13日周日開跑，約有1600人與會，除一般項目，規劃一條3k路線供輪椅組的身障朋友參與，並提供參賽證書與完賽獎牌，讓身障朋友得一賞畢生宿願。

這項馬拉松由白河繁榮商圈主辦，結合交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、白河區公所等機關團體與地方數十家民間企業、社團辦理，全馬43k與半馬22k、健康馬10k、休閒馬5k賽事，3k路線供輪椅組參與更是特色。

活動也安排「購物嘉年華會」與在地產業結合，白河商圈並提供15萬元共2500張等值60元商品兌換券，提供給報名路跑選手與志工人員現場免費購物。