地方肥料難買？陳吉仲：告訴我哪裡缺肥料 實際上不缺

因為新冠肺炎疫情、烏俄戰爭的影響，進出口受阻，導致原物料大漲，其中，肥料原料進口也有影響，地方農民反映肥料價格高漲，部分地區難採購，立委謝衣鳳質詢農委會主委陳吉仲，反映農民肥料難買；陳吉仲說，「你告訴我哪裡有缺肥料就好，但事實就是沒有缺肥料。」

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。國內的肥料重要原料是尿素，大多由中國大陸進口，俄烏戰爭開打，俄羅斯也是尿素的出口大國，去年中國大陸因為能源管制禁止尿素出口，造成我國尿素供應吃緊。

陳吉仲昨在臉書保證，俄羅斯、白俄羅斯是世界主要的肥料原料出口國，俄烏戰爭影響國際原物料供應。為了因應此一局勢，農委會已提前盤點並部署國內的肥料原料庫存，包括液氨、尿素、氯化鉀、磷礦、磷酸一銨、磷酸、硫酸、泥炭等，都可以保證供應無虞至少到10月，請用肥農民安心。

立委謝衣鳳表示，去年11月陳吉仲說因為農民有很肥料缺貨問題，農委會可以間接控制的台肥雖然凍漲，但卻有農民買磷肥碰到缺貨，陳吉仲說不是因為原料不夠，是因為國際航期的延宕，導致無法準時到貨，所以肥料才會提供不及。

陳吉仲回應，「沒有講過肥料供應不及」，去年開始原物料上漲，有要求台肥肥料價格沒有變動，台肥現在庫存量還超過15萬公噸，肥料大部分都在農會賣，也都供應充足，昨天也已經公佈庫存，台肥庫存有9000公噸，訂貨的1.8萬也在進來當中，台肥都有在超前部署。

謝衣鳳提出關務署統計，110年9月從馬來西亞進口尿度1500公噸；10月從中國大陸進口9456公噸、印尼進口400公噸；11月從中國大陸進口1萬9725公噸，印尼進口1100公噸；12月從中國大陸進口42公噸，馬來西亞進口2600公噸。

她表示，中國大陸嚴禁出口尿素後，我國必須到東南亞找其他貨源，但從資料來看，即使我們沒有從中國大陸進口，但從東南亞進口的尿素，還是無法足夠給國內使用，農委會該提供足夠的貨源？

陳吉仲說，尿素有工業和農業用，他可以私下提供委員台肥尿素主要進口來源；謝衣鳳表示，農委會為何都要私下講？一個好的行政部門，是否提供給市場足夠供應量就不會有疑慮？如果工業用尿素搶到農藥用尿素，如何稽查？陳吉仲回應，有些是台肥的商業機密，質疑謝衣鳳資訊不正確，質詢場面一度激動。

謝衣鳳說，我沒有要和你吵架，你講話都斷章取義、說東說西，農委會公布的肥料數量有沒有辦法真正解決民眾買不到肥料的問題，還要立委幫忙做市場調查，何必只讓我知道？

陳吉仲表示，不用立法委員幫他做市場調查和稽查，「只要你告訴我哪裡有缺肥料就好，但事實就是沒有缺肥料，」，他認為，立委一直在議場強調買不到肥料，他認為是在製造恐慌；謝衣鳳說，這是農業真實發生的問題，陳吉仲從來不願意認清問題，沒有針對她的問題回答，反而在質詢他的問題不正確。

陳吉仲說，現在中部、北部一期播種，問中北部的農會，現在台肥肥料是直接配送給鄉鎮區農會，問他們現在一期肥料夠不夠；為何要嚴格實施肥料實名制？民間尿素量這麼高，台肥這麼低，有人會買台肥的換包裝給民間，那台肥永遠不夠，所以透過實名制，才透過肥料實名制，他當然知道尿素價格漲1倍；今年1月起，肥料價格漲幅補貼一半；台肥價格可維持穩定，民營廠的肥料也可以賣得好一點，不會太高而賣不出去；肥料的價格市場已經趨穩了，現在是中北部播種，去問農會是否有肥料就知道。