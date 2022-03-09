快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬祖鄉親好期待 華信飛馬祖最快年底前核定

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
馬祖空中交通長期以來都僅由立榮航空一家營運，不過卻也導致馬祖機票每逢旺季都一票難求。圖為馬祖南竿機場。記者邱瓊玉／攝影
馬祖空中交通長期以來都僅由立榮航空一家營運，不過卻也導致馬祖機票每逢旺季都一票難求。圖為馬祖南竿機場。記者邱瓊玉／攝影

馬祖空中交通長期以來都僅由立榮航空一家營運，不過卻也導致馬祖機票每逢旺季都一票難求，百名馬祖鄉親前年底向交通部陳情，希望可以有兩家航空公司進駐，連江縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江等人，更前往華信航空拜會，希望爭取華信航空進駐，陳雪生今在立法院交委會質詢時，也再度關心馬祖空中交通的進度。

對此，華航董事長謝世謙今上午在立法院受訪時表示，馬祖是高風險機場，已經向民航局提出申請松山飛馬祖的航線，民航局目前還在審議中，目前是今年底前核定。

謝世謙也提到，由於馬祖是高風險機場，每趟飛行需要有正、副機師兩人，華信總計需要42名機師，不過現在僅有35人，因此後續還要再招募。

謝世謙表示，原本計畫是今年中就要飛，不過受到疫情影響，確實有延宕，但一切還是安全第一。

馬祖 華信 民航局

延伸閱讀

國際藝術島打造全新馬祖形象：「中華民國台灣」的光譜再擴張？

中部以北及馬祖濃霧特報 明晚鋒面通過及冷氣團南下

旅館業者劉浩晨披綠營戰袍選議員 自詡成馬祖左右手

馬祖國際藝術島 男子著內褲市場高空演出引熱議演哪齣

相關新聞

重大變革 30年未改的農業天然災害現金救助金額將提高

30年未調整的農業天然災害現金救助將調高，農委會主委陳吉仲今天表示，月底將完成盤點，以耕種成本與跟補助相差幅度大者優先調...

109年每三位新生兒一個剖腹 遠高於世衛建議的10%-15%

主計總處發布國情統計，109年孕婦產前檢查平均利用率96.1％，較108年95.7%增加0.4個百分點。109年我國活產...

男子胃不舒服竟是食道癌 微創手術助食道重建

62歲王姓男子胃部不適到醫院接受胃鏡檢查，醫師發現他的食道約有三分之一長度的黏膜異常，因此進一步切片檢查，病理報告顯示為...

偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命

彰化一名50歲婦女與家人聊天，卻突然頭痛欲裂，噁心想吐，隨後四肢癱軟無力、意識逐漸模糊，經救護車送到彰基醫學中心急診，已...

收到簡訊勿慌 翡翠水庫11日上午10時放水測試演練

北水處為提升水庫下游民眾安全保障，預計在3月11日上午10時至10時10分進行「水庫放水警戒細胞廣播」測試演練，並利用行...

尋找台灣最美的光！第五屆台灣光環境獎開跑

由中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」今年邁入第五年，歷年來評審團持續徵選台灣年度優質且具代表性的光環境作品，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。