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馬祖鄉親好期待 華信飛馬祖最快年底前核定
馬祖空中交通長期以來都僅由立榮航空一家營運，不過卻也導致馬祖機票每逢旺季都一票難求，百名馬祖鄉親前年底向交通部陳情，希望可以有兩家航空公司進駐，連江縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江等人，更前往華信航空拜會，希望爭取華信航空進駐，陳雪生今在立法院交委會質詢時，也再度關心馬祖空中交通的進度。
對此，華航董事長謝世謙今上午在立法院受訪時表示，馬祖是高風險機場，已經向民航局提出申請松山飛馬祖的航線，民航局目前還在審議中，目前是今年底前核定。
謝世謙也提到，由於馬祖是高風險機場，每趟飛行需要有正、副機師兩人，華信總計需要42名機師，不過現在僅有35人，因此後續還要再招募。
謝世謙表示，原本計畫是今年中就要飛，不過受到疫情影響，確實有延宕，但一切還是安全第一。
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