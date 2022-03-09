台年輕乳癌患者多 醫：治療多元預後佳勿諱疾忌醫

年僅36歲的女星朱芯儀公開自己罹患乳癌第2至3期，乳癌治療權威張金堅表示，台灣年輕乳癌患者占比較歐美高，但乳癌治療方式多元且預後佳，切勿諱疾忌醫。

以戲劇「犀利人妻」奪下金鐘女配角獎的朱芯儀昨天在生日之際，透過臉書公開自己罹患乳癌且轉移淋巴，積極做全身性治療。

台灣乳癌防治基金會董事長張金堅今天告訴中央社記者，台灣年輕乳癌患者不少，低於40歲確診者約占乳癌患者9%，歐美國家僅約4至5%，且台灣約半數乳癌患者是在停經前發生，鄰近的日本與韓國也有類似趨勢。

張金堅說，年輕乳癌患者較多，可能與種族或飲食習慣有關，台灣外食較多且女性多愛吃甜食，可能導致肥胖，以及使用塑膠餐具裝熱食、蔬果農藥殘留吃下肚，以及塑化劑等環境荷爾蒙，都是乳癌的可能危險因子。

張金堅說，年輕乳癌患者可能面臨結婚、生子、養小孩及職場挑戰，承擔的身心壓力更大，建議在治療上更積極，且要妥善處理副作用，以免影響生活品質，若有生育需求也會轉介生殖醫學中心，另也會注重術後乳房重建。

「乳癌預後很好，不要諱疾忌醫。」張金堅強調，台灣有乳癌治療準則，也有許多癌症品質認證醫院，乳癌第0期的5年存活率近百分之百，第1期也有93%，第2、3期也有89至75%，相較其他癌症預後更佳。

張金堅也提到要特別小心乳癌家族病史，若為40歲以前罹患乳癌、2側乳房都出現癌變，且有2名以上家人曾罹患乳癌或卵巢癌，就建議做基因檢測，如美國女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）就因有BRCA1及BRCA2基因缺陷，採取預防性手術。

要預防乳癌上身，張金堅建議，盡量勿用塑膠袋裝熱食，飲食切勿太甜或太油膩，並運動控制體重，維持適當體重不僅可預防乳癌，即便罹癌，避免肥胖也能有較好的預後。