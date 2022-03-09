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油價創七年新高客運喊漲？王國材：會持續補貼虧損
俄羅斯全面入侵烏克蘭，多個國家喊出制裁俄羅斯，美國總統拜登正式宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和其他能源，懲罰俄羅斯的侵略行為，英國政府隨後也跟進禁止進口俄羅斯石油，不過這也造成國際油價持續飆高，國內油價部分，92無鉛汽油每公升31.3元、95無鉛汽油每公升32.8元、98無鉛汽油每公升34.8元、超級柴油每公升29.1元。
國內油價創下七年來新高，導致交通成本隨之上升，客運汽車業僅管尚未提出調漲票價的申請，但隨著油價下不來，甚至可能升高的壓力，外界關心大眾運輸票價是否也可能喊漲。
立委洪孟楷今上午在立法院交通委員會質詢時，也關心客運汽車業的費率。對此，交通部長王國材表示，如果客運業因為油價讓收入減少，虧損會增加，我們會做虧損補貼；以部分有些路線，如果因為油價成本提高，虧損擴大的話，會補貼虧損。
洪孟楷追問，所以不會反映給消費者？王國材則說，我們會處理；至於今年是否可以保證不會調整票價？ 王國材表示「目前是這樣」。
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