兒童心臟義診到杉林偏鄉 查出14人心臟異常

華人EMBA聯合會-公益社「川崎美心專車」與高雄長庚醫院川崎症中心醫師郭和昌等人前往高雄市杉林區偏鄉巴楠花部落中小學為全校151名學生針對心臟進行義診，發現其中有14名學生出現心臟異常，院方將進一步追蹤並建議學生盡早就醫治療。

公益社理事長陳正修準備獎助學金與校務基金與郭和昌、高雄長庚小兒心臟科醫師林宜君等人本月（3月）7日結合「加慕秀-至聖店」專業美髮設計師Kimi Liang團隊至杉林區巴楠花部落中小學，為全校幼兒園到國中總共151名學生進行義診、義剪及川崎症衛教課程。

郭和昌表示，川崎症是一種侵犯嬰兒和兒童的急性發熱性疾病，因會引起皮膚黏膜、淋巴結和全身性血管病變，故又稱黏膜與皮膚淋巴結症候群。發病原因未明，特徵為發燒、全身性血管炎，其中以心臟冠狀動脈血管炎及合併冠狀動脈異常最為嚴重且常見，是後天性心臟病主因，若未能在兒童時期被找出來，兒童往往在青年期運動猝死、壯年期需養家時發病等狀況。

郭和昌說，國際獅子會300-E2區2020年2月購置「川崎美心專車，捐贈高雄長庚醫院川崎症中心，車上配置專業醫療級兒童用心臟彩色都普勒超音波、心電圖機及氫美氧生機，總經費超過450萬元，期望以長期義診服務為宗旨，篩檢南部偏鄉學校，為學童做心臟超音波及心電圖檢查，讓有症狀的孩子能及時治療。