打破電視顏值天花板！LG OLEDevo G1打造家中完美藝廊

客廳是家的核心空間，詮釋主人的個性和品味，而電視扮演著客廳的主角。對於現代人來說，電視不只是電視，更是家中裝潢的一部分。隨著智慧電視時代來臨，一台高品質電視不僅能打造頂級家庭劇院，也能滿足居家辦公、運動、玩遊戲等需求；不看電視時，還能透過完美的設計巧思把美術館搬到家中。

▲LG OLEDevo G1零間隙畫廊系列透過完美的設計巧思把美術館搬到家中。 圖／LG提供

用G1零間隙畫廊系列打造俐落優雅的居家風景

講究居家質感的消費者，一定會對LG OLEDevo G1零間隙畫廊系列4K AI語音物聯網電視一見傾心！G1零間隙畫廊系列不僅能夠完美融入居家空間，還可以用來妝點家裡的任何一面牆，讓電視不只侷限在客廳中。G1超薄螢幕宛如與牆面合為一體，顛覆傳統螢幕龐然大物的沉重視感，建構俐落優雅的居家風景，大幅提升空間氛圍。不看電視時，開啟內建美工圖庫可播放世界名作，讓家裡瞬間化身藝廊，感受藝術帶來的閒情逸致與療癒舒心。

完美視聽饗宴+頂級玩家體驗雙重滿足

在畫質方面，OLEDevo更將消費者的觀看體驗提升到另一個層次。新一代OLED面板自體發光顯示技術能夠呈現完美的黑色和無限對比度，讓螢幕上的色彩趨近於真實世界，提供無與倫比的視覺饗宴，讓液晶電視相形失色。

▲LG新一代OLED面板自體發光顯示技術讓液晶電視相形失色。 圖／LG提供

同時結合α9第四代AI 4K影音處理晶片以及杜比視界IQ，讓畫質更清晰、明亮和銳利；杜比全景聲強悍的多維環繞音響，藉由真實的包覆感，創造身歷其境的感受與氛圍，讓電影能夠忠實傳達導演的創作理念，觀看體育賽事時也宛如身處前排觀眾席，玩遊戲時更能極速反應奪得先機，打造沉浸式體驗，陪伴你渡過放鬆解壓的時光。

▲α9第四代AI 4K影音處理晶片以及杜比視界IQ，藉由清晰畫質和真實包覆感音質，打造沉浸式體驗。 圖／LG提供

遙控器化身語音助理，全新智慧滑鼠遙控器像專屬魔杖

G1 4K AI語音物聯網電視搭載Google TV系統，透過Netflix、Disney+等影音串流平台，就能享受各式膾炙人口的電影和影集；LG獨家智慧滑鼠遙控器設計更貼近人性，只須用手指滑動滑鼠游標，就可以輕鬆開啟YouTube、Netflix等平台，選擇想要觀看的內容，還可使用語音功能調整音量或搜尋想看的影片，直覺式操作讓遙控器像是專屬魔杖，操作更簡單方便。若家中還有其他LG視聽產品如：投影機、喇叭、機上盒等，僅需一支遙控器就能輕鬆整合，聰明設計節省空間和資源。

▲LG獨家智慧滑鼠遙控器直覺式操作，更簡單方便、貼近人性。 圖／LG提供

護眼設計x環保材質，有什麼理由不愛上它?

如果你擔心長時間看電視會影響眼睛健康，LG OLED也早一步為你想到了！LG OLED通過國際認證為低藍光、無閃光和無不適昡光顯示螢幕，經測試證實，LG OLED螢幕發出的藍光比LED螢幕少。此外，LG OLED電視和OLED面板獲得瑞士跨國檢測機構SGS認證為環保產品，不使用塑膠或阻燃劑，化學物質的排放量較低，讓你在視聽享受升級的同時也能體現愛地球的心意。

▲LG OLED螢幕採用環保材質，並通過國際認證為低藍光顯示螢幕。 圖／LG提供

家裡有了LG OLEDevo G1零間隙藝廊系列 4K AI語音物聯網電視，質感立刻Level up！現在就上LG網站，依照家裡空間虛擬預覽適合的電視尺寸>> https://www.lg.com/tw/oled-tv/lg-oled65g1psa