絕對買的到？陳吉仲：日60萬顆缺口 不認凍漲造成缺蛋

北台灣缺蛋嚴重，至今尚未緩解，今年春節前，農委會主委陳吉仲開記者會保證，民眾在市面上「絕對買得到」蛋，但實際上至今北台灣仍缺蛋，立委質疑，官員說得斬釘截鐵，但沒有實質上讓民眾買到，造成民怨。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。立委林岱樺表示，陳吉仲年前說「保證買得到」，消費者因為聽到官員這樣說，因此並沒有多買，就算買到，價格也很高，買部下去，這樣斬釘截鐵說，但實質上民眾買不到，造成民怨，日前也說三月中可以解決蛋荒，會不會到時候，跟之前一樣，還是買不到，三月中是否可以解決缺蛋問題而不跳票。

農委會主委陳吉仲表示可以，現在每日缺蛋2000、3000箱，等於一天缺60萬顆，其中食品加工業者占10至15%，可以請業者暫時提供調度，三月底前，國內進口500萬顆進口蛋，可以提供給接受調度的加工業者。

林岱樺說，1月28日春節前，陳吉仲對外說明，因為蛋價太低，不具有生產誘因，因此後來提出2+3補助，要求過年前不可以漲蛋價 ，凍漲是否是造成缺蛋的結果？是否有因果關係？農委會「一言影響萬民」，後來才提出7項措施解決蛋荒，這些精進措施，為何不能平時就做，為何要等到蛋荒才提出，農委會沒有長期的規畫策略來執行這7項措施。

對於凍漲是否是造成蛋荒的原因，陳吉仲沒有正面回應，他表示，2+3補助政策，才讓蛋價從每台斤平均批發價從34.5變成36.6元，讓蛋農有意願生產，農委會從去年11月就發現雞蛋生產數量下跌，就開始調度。

陳吉仲說，對於蛋雞產業過去農政單位投入的資源，相對養豬產業來說較少，這次發生蛋荒，要一併解決，包括紅盤價格，產銷問題都要一起解決。