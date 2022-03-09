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109年每三位新生兒一個剖腹 遠高於世衛建議的10%-15%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
109年我國活產嬰兒出生數為16.2萬人，剖腹產率37.2％，遠高於世界衛生組織（WHO）建議的10%-15%。本報資料照
109年我國活產嬰兒出生數為16.2萬人，剖腹產率37.2％，遠高於世界衛生組織（WHO）建議的10%-15%。本報資料照

主計總處發布國情統計，109年孕婦產前檢查平均利用率96.1％，較108年95.7%增加0.4個百分點。109年我國活產嬰兒出生數為16.2萬人，剖腹產率37.2％，遠高於世界衛生組織（WHO）建議的10%-15%。

我國自1995年開辦全民健康保險後，提供10次免費孕婦產前檢查服務，以降低懷孕各階段可能併發的合併症，及預防畸形胎兒的產生。

依據衛生福利部統計，109年孕婦產前檢查平均利用率96.1%，較108年95.7%增加0.4個百分點，105至109年平均利用率介於95.7%-96.1%之間；若按檢查次數觀察利用率，109年至少1次為99.0%，至少4次為98.2%，與105年相較，分別增加0.3個百分點及增 加0.5個百分點。

109年我國活產嬰兒出生數16.2萬人，與105年相較，減少4.6萬人或減少21.8%，已連續四年下降，少子女化趨勢明顯。

我國活產嬰兒出生方式，平均每3位中約有2位自然產，1位剖腹產，109年剖腹產率37.2%，高於世界衛生組織（WHO）建議之 10%-15%，較106年35.2%亦增2.0個百分點。

我國與OECD會員國孕產婦死亡比較，38個OECD國家中，2018年有27國（約7成1）每10萬活產嬰兒之孕產婦死亡人數低於10人，其中愛沙尼亞、冰島及愛爾蘭等五國不及1人較低，哥倫比亞45.3人較高，各國高低差距大，我國12.2人（2020年為13.0人），在39國（含我國）中排名第30低，較OECD國家中位數（4.5人）高7.7人，亦高於亞鄰之日本（3.6人）及南韓（11.3人）。

嬰兒 孕婦

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