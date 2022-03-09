快訊

俄烏戰爭給中國大陸警示 外媒：習近平應暫不會對台動武

台南出現首次院內感染 鹽水家族群聚已11人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國旅券有望延長至六月底 三月將再推抽獎活動

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據觀光局統計，國旅券目前領券數為238萬5916張，使用了108萬6111張，使用率為45.52％。圖／報系資料照
根據觀光局統計，國旅券目前領券數為238萬5916張，使用了108萬6111張，使用率為45.52％。圖／報系資料照

為了振興經濟，政府八大部會去年配合五倍券，推出振興加碼券，不過眼看使用期限即將在四月底到期，但使用情況都不太理想，國發會主委龔明鑫昨天在立法院備詢表示，政府目前研擬加碼券使用期限是否延至6月底。對此，交通部長王國材表示，國旅券也是加碼券，都是一樣的振興日期，如果國發會決定延長使用期限，振興國旅券也將延長到六月底。

觀光局長張錫聰則透露，現在有釋出各種利多，4月是關鍵期，會把握這段時間，聯合13個國家風景管理區加強行銷，另外也會有三波行銷方案。

根據觀光局統計，國旅券目前領券數為238萬5916張，使用了108萬6111張，使用率為45.52％。

觀光局表示，今年使用情形確實還有加強空間，推測除了疫情、天氣因素外，這次振興券統一登記，有些民眾八種券都登記，但不一定抽到自己想要用的，導致使用率較低，也是因素之一；此外，也有不少民眾習慣最後才使用，期待清明連假可以衝高使用率。

觀光局也提到，預計3月會再公布最新一波抽獎活動，屆時會和旅宿業者、觀光遊樂業者、國家風景區等共同行銷，至於獎項有哪些，後續會再公布，且為了公平起見，抽獎機會會溯及既往，只要使用過國旅券就可參加抽獎。

至於是否會延長使用期限？觀光局表示，近期會再和國發會開會研議。

觀光局 交通部長

延伸閱讀

振興加碼券使用率低 龔明鑫：使用期限擬延到6月底

搶攻國旅券市場 雄獅旅遊推晚鳥優惠買一送一

美國前國務卿龐培歐來台目的到底為何？國發會回應了

你中獎了嗎！觀光局推國旅券抽住宿 57幸運兒名單出爐

相關新聞

二月雞蛋價格大漲近三成 陳吉仲：一天增供100萬顆蛋

從去年底開始出現蛋荒，北台灣至今供應仍不順暢，不僅難買且價格高漲，根據主計總處統計，二月的雞蛋價格漲幅達29%，農委會主...

新竹關西7.7度各地回暖日夜溫差大 下周一鋒面掠過

中央氣象局表示，今上午強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。新北至苗栗、基隆、雲林及花蓮有10度以下氣溫(黃色...

面對「房貸選擇題」怎麼做省最多？

隨著美國聯準會（Fed）對於貨幣政策的態度轉向緊縮，2022年全球邁入升息年，台灣跟著升息的機率也相當高。而利率的變動對於貸款人來說，是牽一髮而動全身，尤其房貸金額動輒數百萬元，若擔心升息影響，在面對各式各樣的「房貸選擇題」時，有沒有比較好的解方呢？

「放番茄就是死罪！」泰國吃不到的台式泰國菜

在2020年5月，有位泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」氣噗噗的在網路上推出一支影片，批評台灣的所謂泰國打拋肉實在太不道地，激動地指出打拋肉就是要用打拋葉去炒

國旅券有望延長至六月底 三月將再推抽獎活動

為了振興經濟，政府八大部會去年配合五倍券，推出振興加碼券，不過眼看使用期限即將在四月底到期，但使用情況都不太理想，國發會...

13歲國中生有脂肪肝 醫：過重兒童一半以上易有

13歲讀國中二年級「阿強」，體格健壯，三餐飲食正常，因父親每年接受公司安排到醫院健檢，日前父親帶他到嘉義長庚健檢，發現有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。