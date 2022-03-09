國旅券有望延長至六月底 三月將再推抽獎活動

為了振興經濟，政府八大部會去年配合五倍券，推出振興加碼券，不過眼看使用期限即將在四月底到期，但使用情況都不太理想，國發會主委龔明鑫昨天在立法院備詢表示，政府目前研擬加碼券使用期限是否延至6月底。對此，交通部長王國材表示，國旅券也是加碼券，都是一樣的振興日期，如果國發會決定延長使用期限，振興國旅券也將延長到六月底。

觀光局長張錫聰則透露，現在有釋出各種利多，4月是關鍵期，會把握這段時間，聯合13個國家風景管理區加強行銷，另外也會有三波行銷方案。

根據觀光局統計，國旅券目前領券數為238萬5916張，使用了108萬6111張，使用率為45.52％。

觀光局表示，今年使用情形確實還有加強空間，推測除了疫情、天氣因素外，這次振興券統一登記，有些民眾八種券都登記，但不一定抽到自己想要用的，導致使用率較低，也是因素之一；此外，也有不少民眾習慣最後才使用，期待清明連假可以衝高使用率。

觀光局也提到，預計3月會再公布最新一波抽獎活動，屆時會和旅宿業者、觀光遊樂業者、國家風景區等共同行銷，至於獎項有哪些，後續會再公布，且為了公平起見，抽獎機會會溯及既往，只要使用過國旅券就可參加抽獎。

至於是否會延長使用期限？觀光局表示，近期會再和國發會開會研議。