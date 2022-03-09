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二月雞蛋價格大漲近三成 陳吉仲：一天增供100萬顆蛋
從去年底開始出現蛋荒，北台灣至今供應仍不順暢，不僅難買且價格高漲，根據主計總處統計，二月的雞蛋價格漲幅達29%，農委會主委陳吉仲日前表示，缺蛋在三月中下旬就可緩解，他今天表示，中南部天氣好轉，產量會陸續增加。
立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。陳吉仲表示，這幾天中南部天氣好轉，雞蛋產量會陸續增加，一月份有200萬隻換羽蛋母雞加入生產行列，一天可以提供超過5000箱(每箱200顆)、100萬顆雞蛋往北部調度，現在雞蛋的供應，從10萬2000箱增加到10萬7000箱，很快就會達到11萬箱，滿足消費者每天的需求。
至於雞蛋價格上揚，陳吉仲表示，因為新冠肺炎疫情、烏俄戰爭影響，造成玉米價格上揚，飼料成本每公斤10元上揚為15元，才讓雞蛋價格每台斤維持36.5元，對農民來說，商好維持合理利潤，只要雞蛋產量大幅度生產後，原物料、飼料價格就能穩定，相關的雞蛋、畜產品價格也可以維持一定的水準。
台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，近期北部缺蛋仍嚴重，蛋商仍四處加價調蛋，從每箱800元、900元到1000元，甚至1100元都有。
北市蛋商公會近期也通知公會會員，全國蛋雞受到禽流感疫情影響，雞隻死傷慘重，蛋種雞、蛋中雞供應量也嚴重不足，雞蛋產量供應持續低迷，全國缺蛋的蛋商為維護客戶，不惜虧損四處加價調蛋，調蛋價格已超過批發價甚多，為降低從業會員虧損，建請各位會員團結一致，雞蛋售價一律按照報紙刊登的批發價販售，以減低蛋商虧損，共體時艱同業一起渡過此次缺蛋危機。
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