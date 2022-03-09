快訊

俄烏戰爭給中國大陸警示 外媒：習近平應暫不會對台動武

台南出現首次院內感染 鹽水家族群聚已11人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二月雞蛋價格大漲近三成 陳吉仲：一天增供100萬顆蛋

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
北部蛋荒嚴重，農委會主委陳吉仲(右)表示，中南部天氣漸好，雞蛋產量會增加。記者彭宣雅／攝影
北部蛋荒嚴重，農委會主委陳吉仲(右)表示，中南部天氣漸好，雞蛋產量會增加。記者彭宣雅／攝影

從去年底開始出現蛋荒，北台灣至今供應仍不順暢，不僅難買且價格高漲，根據主計總處統計，二月的雞蛋價格漲幅達29%，農委會主委陳吉仲日前表示，缺蛋在三月中下旬就可緩解，他今天表示，中南部天氣好轉，產量會陸續增加。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。陳吉仲表示，這幾天中南部天氣好轉，雞蛋產量會陸續增加，一月份有200萬隻換羽蛋母雞加入生產行列，一天可以提供超過5000箱(每箱200顆)、100萬顆雞蛋往北部調度，現在雞蛋的供應，從10萬2000箱增加到10萬7000箱，很快就會達到11萬箱，滿足消費者每天的需求。

至於雞蛋價格上揚，陳吉仲表示，因為新冠肺炎疫情、烏俄戰爭影響，造成玉米價格上揚，飼料成本每公斤10元上揚為15元，才讓雞蛋價格每台斤維持36.5元，對農民來說，商好維持合理利潤，只要雞蛋產量大幅度生產後，原物料、飼料價格就能穩定，相關的雞蛋、畜產品價格也可以維持一定的水準。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，近期北部缺蛋仍嚴重，蛋商仍四處加價調蛋，從每箱800元、900元到1000元，甚至1100元都有。

北市蛋商公會近期也通知公會會員，全國蛋雞受到禽流感疫情影響，雞隻死傷慘重，蛋種雞、蛋中雞供應量也嚴重不足，雞蛋產量供應持續低迷，全國缺蛋的蛋商為維護客戶，不惜虧損四處加價調蛋，調蛋價格已超過批發價甚多，為降低從業會員虧損，建請各位會員團結一致，雞蛋售價一律按照報紙刊登的批發價販售，以減低蛋商虧損，共體時艱同業一起渡過此次缺蛋危機。

北部蛋荒嚴重，農委會主委陳吉仲表示，中南部天氣漸好，雞蛋產量會增加。本報資料照片
北部蛋荒嚴重，農委會主委陳吉仲表示，中南部天氣漸好，雞蛋產量會增加。本報資料照片

雞蛋 陳吉仲 疫情

延伸閱讀

影／200萬隻蛋母雞加入生產 陳吉仲:有信心蛋價回穩

「買不到雞蛋可以來找我」陳吉仲：供應3月中下旬穩定

東勢茂谷柑庫存1000萬台斤 陳吉仲允諾幫促銷

影／陳吉仲：所有農產品天然災害救助金額 將一致盤點

相關新聞

109年每三位新生兒一個剖腹 遠高於世衛建議的10%-15%

主計總處發布國情統計，109年孕婦產前檢查平均利用率96.1％，較108年95.7%增加0.4個百分點。109年我國活產...

二月雞蛋價格大漲近三成 陳吉仲：一天增供100萬顆蛋

從去年底開始出現蛋荒，北台灣至今供應仍不順暢，不僅難買且價格高漲，根據主計總處統計，二月的雞蛋價格漲幅達29%，農委會主...

新竹關西7.7度各地回暖日夜溫差大 下周一鋒面掠過

中央氣象局表示，今上午強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。新北至苗栗、基隆、雲林及花蓮有10度以下氣溫(黃色...

面對「房貸選擇題」怎麼做省最多？

隨著美國聯準會（Fed）對於貨幣政策的態度轉向緊縮，2022年全球邁入升息年，台灣跟著升息的機率也相當高。而利率的變動對於貸款人來說，是牽一髮而動全身，尤其房貸金額動輒數百萬元，若擔心升息影響，在面對各式各樣的「房貸選擇題」時，有沒有比較好的解方呢？

「放番茄就是死罪！」泰國吃不到的台式泰國菜

在2020年5月，有位泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」氣噗噗的在網路上推出一支影片，批評台灣的所謂泰國打拋肉實在太不道地，激動地指出打拋肉就是要用打拋葉去炒

絕對買的到？陳吉仲：日60萬顆缺口 不認凍漲造成缺蛋

北台灣缺蛋嚴重，至今尚未緩解，今年春節前，農委會主委陳吉仲開記者會保證，民眾在市面上「絕對買得到」蛋，但實際上至今北台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。