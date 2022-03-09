快訊

俄烏戰爭給中國大陸警示 外媒：習近平應暫不會對台動武

台南出現首次院內感染 鹽水家族群聚已11人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

13歲國中生有脂肪肝 醫：過重兒童一半以上易有

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義長庚兒科主任沈俊明醫師說，台灣兒童脂肪肝盛行率高達14%，也就是說每7名兒童就有1名有脂肪肝症狀。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚兒科主任沈俊明醫師說，台灣兒童脂肪肝盛行率高達14%，也就是說每7名兒童就有1名有脂肪肝症狀。圖／嘉義長庚提供

13歲讀國中二年級「阿強」，體格健壯，三餐飲食正常，因父親每年接受公司安排到醫院健檢，日前父親帶他到嘉義長庚健檢，發現有脂肪肝症狀，經健檢中心評估，由醫療團隊協助飲食調理，接受定期追蹤檢查，避免後續衍生肝臟疾病發生。

兒科主任沈俊明說，「脂肪肝」是肥胖常見合併症，在過去常被認為是大人才有的肝臟問題，但在西化飲食習慣如速食、油炸食物、手搖杯飲等影響後，兒童肥胖逐漸盛行，國內學齡兒童約每4人就有1人體重過重，體重過重兒童有一半以上的人容易有脂肪肝。

除肥胖外，脂肪肝與高血糖、胰島素阻抗、高血脂有關，脂肪肝成為不可忽略健康問題，台灣兒童脂肪肝盛行率也高達14%，也就是說每7名兒童就有1名有脂肪肝症狀。

沈俊明指出，脂肪肝疾病初期病人不會有明顯不適，但隨著脂肪肝惡化成肝硬化，可能會出現食慾不振、疲勞、腹痛、腹脹等症狀，繼續惡化會出現腹水、意識混亂、嚴重時引起休克死亡，脂肪肝要靠超音波檢查與肝功能檢測篩檢，因此當孩童體重過重有脂肪肝，應儘早就醫治療，透過飲食控制、運動與減重，持續3到12個月，才能有效改善肝功能與組織學變化，減輕脂肪肝影響。

長庚健檢中心主任董水義說，兒童生理結構及疾病型態與大人不盡相同，特別是體質、免疫力等各方面發育未臻成熟，家長除提供完善生活條件、適當營養運動狀況外，更應關注兒童生長狀況。

董水義表示，國健署提供未滿7歲兒童免費健康檢查，可針對生長與發展等評估檢查，讓父母及早知道身體狀況，提早治療，健檢中心考量8到18歲兒童面對複雜社會環境與發育需求，整合兒童心智科、胃腸科、中醫科等醫療團隊，協助父母親解決寶貝生長發育問題，為孩子身心健康把關，可洽兒科專科醫師或健檢中心諮詢。

嘉義長庚健檢中心主任董水義醫師，提醒父母預防醫學從孩子做起。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚健檢中心主任董水義醫師，提醒父母預防醫學從孩子做起。圖／嘉義長庚提供

脂肪 健檢

延伸閱讀

于美人生日遇停電健檢取消　白吞清腸液又得重頭「拉拉拉」

獨／劉爾金剷肉34kg 關鍵這招健檢出現驚人數字

3月重啟人工生殖國際醫療 健檢醫美待旅遊一起開放

六旬老董健檢驚覺大腸癌四期 勇於嘗試新療法保住一命

相關新聞

109年每三位新生兒一個剖腹 遠高於世衛建議的10%-15%

主計總處發布國情統計，109年孕婦產前檢查平均利用率96.1％，較108年95.7%增加0.4個百分點。109年我國活產...

二月雞蛋價格大漲近三成 陳吉仲：一天增供100萬顆蛋

從去年底開始出現蛋荒，北台灣至今供應仍不順暢，不僅難買且價格高漲，根據主計總處統計，二月的雞蛋價格漲幅達29%，農委會主...

新竹關西7.7度各地回暖日夜溫差大 下周一鋒面掠過

中央氣象局表示，今上午強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。新北至苗栗、基隆、雲林及花蓮有10度以下氣溫(黃色...

面對「房貸選擇題」怎麼做省最多？

隨著美國聯準會（Fed）對於貨幣政策的態度轉向緊縮，2022年全球邁入升息年，台灣跟著升息的機率也相當高。而利率的變動對於貸款人來說，是牽一髮而動全身，尤其房貸金額動輒數百萬元，若擔心升息影響，在面對各式各樣的「房貸選擇題」時，有沒有比較好的解方呢？

「放番茄就是死罪！」泰國吃不到的台式泰國菜

在2020年5月，有位泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」氣噗噗的在網路上推出一支影片，批評台灣的所謂泰國打拋肉實在太不道地，激動地指出打拋肉就是要用打拋葉去炒

絕對買的到？陳吉仲：日60萬顆缺口 不認凍漲造成缺蛋

北台灣缺蛋嚴重，至今尚未緩解，今年春節前，農委會主委陳吉仲開記者會保證，民眾在市面上「絕對買得到」蛋，但實際上至今北台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。