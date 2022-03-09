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台鐵公司化爭議不斷 王國材：盼和台鐵同仁一起努力
俄烏戰爭持續，國際航空、海運也都受到影響。對此，交通部長王國材今上午在立法院受訪時直言，整個航空隨著戰爭，確實飛航情報區有做些管理；不過目前台灣飛往歐洲是法蘭克福、維也納等幾個重要航點，也就是歐洲主要的航點，都是正常運行。
至於海運部分，王國材說，海運這段時間，包括運價、缺貨櫃，航港局、陽明海運、經濟部以及農委會有成立一個平台，重要物資尤其是民生必需品，會透過這個平台協助運送，另包括價格平穩、倉位分配，目前運作良好。
此外，對於台鐵公司化爭議，王國材表示，過去半年時間，交通部提出各種方案，也都尊重員工聲音，並和政院各個單位做過很多溝通，目前提出的版本，已經是盡最大力量協助台鐵，包括資產、負債等課題，最重要是合理。
王國材說，政府努力也鬆綁了資產開發的法規，希望和台鐵同仁一起努力。
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