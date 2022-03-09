快訊

俄困境影響陸？美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

選總統的厭男仇女？南韓大選超極端「性別惡戰」

太平山地上霜如披白紗「超浪漫」 今年冬天追雪恐無望

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
翠峰湖環山步道的木棧道猶如撒上銀白色糖粉相當浪漫。圖／羅東林管處提供圖／羅東林管處提供
翠峰湖環山步道的木棧道猶如撒上銀白色糖粉相當浪漫。圖／羅東林管處提供圖／羅東林管處提供

冷氣團發威與輻射冷卻影響，全台各地這兩天早晚氣溫低。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區低溫一度只有零下1度，入夜後到清晨，園區出現白霜，不只太平山莊觀景平台，翠峰湖環山步道的木棧道也是一片白茫茫，猶如撒上銀白色糖粉相當浪漫，不少晨起遊客一早看到難得景緻搶拍照，直呼好美。

園區昨天和今天入夜後，地面出現薄薄白霜，加上放晴好天氣，清晨在陽光照射下，太平山莊觀景平台、翠峰山屋前廣場的地面等處美不勝收，太平山別有一番風情。尤其是台灣面積最大高山湖泊「翠峰湖」，白霜環繞湖水，美景更甚。

羅東林管處指出，白霜直至早上7點半全融化，提醒遊客，行走在結霜木棧道要注意濕滑，山區旅遊也須注意個人保暖。太平山雪季為每年12月到隔年2月，只要濕度夠且低溫，就有機會降雪，不過今年冬天未達下雪條件，接下來下雪機率微乎其微，民眾想上山追雪恐怕無望，得再等等期待年底了。

太平山國家森林遊樂區這兩天出現白霜，太平山莊觀景平台猶如披上雪白頭紗。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區這兩天出現白霜，太平山莊觀景平台猶如披上雪白頭紗。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區這兩天出現白霜，直至早上7點半全融化。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區這兩天出現白霜，直至早上7點半全融化。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區一片白茫茫，猶如撒上銀白色糖粉相當浪漫。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區一片白茫茫，猶如撒上銀白色糖粉相當浪漫。圖／羅東林管處提供
翠峰湖環山步道的觀景大平台結霜。圖／羅東林管處提供
翠峰湖環山步道的觀景大平台結霜。圖／羅東林管處提供
太平山莊觀景平台結地上霜，猶如撒上銀白色糖粉，不少遊客看到難得景緻搶拍照，直呼好美。圖／羅東林管處提供
太平山莊觀景平台結地上霜，猶如撒上銀白色糖粉，不少遊客看到難得景緻搶拍照，直呼好美。圖／羅東林管處提供
台灣面積最大高山湖泊「翠峰湖」被白霜環繞，加上放晴好天氣，美景一絕。圖／羅東林管處提供
台灣面積最大高山湖泊「翠峰湖」被白霜環繞，加上放晴好天氣，美景一絕。圖／羅東林管處提供

太平山 低溫 翠峰湖

延伸閱讀

到太平山「夜探貓頭鷹」 春夏安排3場以住宿客為主

連假上太平山這看雪景 見晴懷古步道因坍方暫封閉

凌晨一度來到零下 太平山仍未降雪

太平山低溫1度未下雪 樹梢結冰漸融

相關新聞

新竹關西7.7度各地回暖日夜溫差大 下周一鋒面掠過

中央氣象局表示，今上午強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。新北至苗栗、基隆、雲林及花蓮有10度以下氣溫(黃色...

「放番茄就是死罪！」泰國吃不到的台式泰國菜

在2020年5月，有位泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」氣噗噗的在網路上推出一支影片，批評台灣的所謂泰國打拋肉實在太不道地，激動地指出打拋肉就是要用打拋葉去炒

奶奶、父、兄都因心肌梗塞猝逝 中年男胸痛警覺救命

台中51歲的黃姓男子日前清晨因胸痛，自行到光田綜合醫院急診就醫，檢查的過程突發昏倒休克，醫護立即搶救，經檢查為「心肌梗塞...

太平山地上霜如披白紗「超浪漫」 今年冬天追雪恐無望

冷氣團發威與輻射冷卻影響，全台各地這兩天早晚氣溫低。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區低溫一度只有零下1度，入夜後到清晨，園區出...

型男染燙髮不當引起頭皮腫痛落髮 不可同時須至少隔1周

高雄一名30多歲型男最近燙髮加染髮後，不僅頭皮嚴重腫痛，冒水泡潰爛滲液，還大量掉髮；還有一位六旬婦人不斷大量落髮，誤以為...

【青蚵嫂的煩惱／上】越南蚵逼進下國產蚵拚轉型 是否自動化成兩難

台灣加入WTO後，未將國產蚵列為敏感農漁產品談判，越南蚵大量進口衝擊國產蚵，正值台灣申請加入CPTPP，引發台灣蚵主產地雲嘉南蚵農的危機感。 農委會今年元月時允諾投入資源，協助蚵產業轉型升級，做市場區隔，將在台南市、嘉義縣各選定示範場域，建置符合食品衛生安全的剝殼、包裝加工廠，但「蚵產業鏈」從業人口多，許多婦女、新移民以剖蚵為生，擔心自動化生產反而會斷送「青蚵嫂」們的生計，推動蚵產銷轉型有不小阻力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。