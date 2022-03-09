太平山地上霜如披白紗「超浪漫」 今年冬天追雪恐無望
冷氣團發威與輻射冷卻影響，全台各地這兩天早晚氣溫低。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區低溫一度只有零下1度，入夜後到清晨，園區出現白霜，不只太平山莊觀景平台，翠峰湖環山步道的木棧道也是一片白茫茫，猶如撒上銀白色糖粉相當浪漫，不少晨起遊客一早看到難得景緻搶拍照，直呼好美。
園區昨天和今天入夜後，地面出現薄薄白霜，加上放晴好天氣，清晨在陽光照射下，太平山莊觀景平台、翠峰山屋前廣場的地面等處美不勝收，太平山別有一番風情。尤其是台灣面積最大高山湖泊「翠峰湖」，白霜環繞湖水，美景更甚。
羅東林管處指出，白霜直至早上7點半全融化，提醒遊客，行走在結霜木棧道要注意濕滑，山區旅遊也須注意個人保暖。太平山雪季為每年12月到隔年2月，只要濕度夠且低溫，就有機會降雪，不過今年冬天未達下雪條件，接下來下雪機率微乎其微，民眾想上山追雪恐怕無望，得再等等期待年底了。
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