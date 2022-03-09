快訊

俄困境影響陸？美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

選總統的厭男仇女？南韓大選超極端「性別惡戰」

型男染燙髮不當引起頭皮腫痛落髮 不可同時須至少隔1周

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
30多歲型男不當染髮引起紅腫過敏潰爛。圖／樂活健康診所提供
30多歲型男不當染髮引起紅腫過敏潰爛。圖／樂活健康診所提供

高雄一名30多歲型男最近燙髮加染髮後，不僅頭皮嚴重腫痛，冒水泡潰爛滲液，還大量掉髮；還有一位六旬婦人不斷大量落髮，誤以為罹患不治之症。經過診療，都是不當染髮所引起頭皮傷害，接受治療後幸好獲得改善。

醫師提醒，燙、染髮不可同時操作，須至少隔一周；染髮後多喝開水加速把進入身體的染劑排出體外，染髮後2至3天要用清潔頭皮的用品來清洗殘留頭皮上的染劑。

樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋表示，染髮已成為許多人的日常行為，把頭髮染成不同色彩來搭配化妝穿著，甚至成為時尚，但染髮不慎，當心影響健康。且燙、染髮不可同時操作，須至少隔一周。

以這位男性患者而言，不僅燙、染同時進行，且燙髮部位非常接近髮根，因燙染髮操作不當，不僅讓他嚴重頭皮灼傷，紅腫刺痛，還潰爛滲液，導致大量掉髮。當中他雖曾因頭皮不適曾到其他皮膚科求診，卻治療效果有限。這名六旬婦人因不明大量落髮，誤以為自己得了癌症，後來診斷發現是不當染髮及不良染劑引起的斷髮。

張祺璋表示，要避免染髮受到傷害，最好找經專業訓練的染髮師，並慎選染髮劑。建議民眾在染髮前做好準備，包括染髮前以200倍數的頭皮檢測儀做頭皮檢查；預作染髮劑測試，避免過敏反應；在染髮前24小時不要洗頭。染髮後也需照護，像是用弱酸性洗髮精，染髮後多喝開水加速把進入身體的染劑排出體外，減輕對身體傷害；染髮後2至3天內用清潔頭皮的用品來清洗殘留頭皮上的染劑。

張祺璋說，若於染髮時或染髮後48小時內，頭皮覺得不適，就要馬上停止染髮並立即就醫，避免造成頭皮嚴重傷害，影響身體健康。

外科頭皮醫師張祺璋建議，染髮前，接受頭皮檢查確定頭皮沒有疾病才去染髮。圖／樂活健康診所提供
外科頭皮醫師張祺璋建議，染髮前，接受頭皮檢查確定頭皮沒有疾病才去染髮。圖／樂活健康診所提供
30多歲型男不當染髮引起紅腫過敏潰爛。圖／樂活健康診所提供
30多歲型男不當染髮引起紅腫過敏潰爛。圖／樂活健康診所提供

掉髮 染髮劑 醫師

延伸閱讀

結合永續與古都意象！綠藤生機進駐台南開設首間門市

他搭飛機頭皮連癢4小時 回頭一看真相網友全笑翻

洗頭狂掉髮、超毛躁怎麼辦？學洗髮5招　洗髮前一步驟讓落髮變少、更柔順

染燙頭髮三天內不能洗頭？ 髮型師揭秘：取決這點

相關新聞

新竹關西7.7度各地回暖日夜溫差大 下周一鋒面掠過

中央氣象局表示，今上午強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。新北至苗栗、基隆、雲林及花蓮有10度以下氣溫(黃色...

型男染燙髮不當引起頭皮腫痛落髮 不可同時須至少隔1周

高雄一名30多歲型男最近燙髮加染髮後，不僅頭皮嚴重腫痛，冒水泡潰爛滲液，還大量掉髮；還有一位六旬婦人不斷大量落髮，誤以為...

【青蚵嫂的煩惱／上】越南蚵逼進下國產蚵拚轉型 是否自動化成兩難

台灣加入WTO後，未將國產蚵列為敏感農漁產品談判，越南蚵大量進口衝擊國產蚵，正值台灣申請加入CPTPP，引發台灣蚵主產地雲嘉南蚵農的危機感。 農委會今年元月時允諾投入資源，協助蚵產業轉型升級，做市場區隔，將在台南市、嘉義縣各選定示範場域，建置符合食品衛生安全的剝殼、包裝加工廠，但「蚵產業鏈」從業人口多，許多婦女、新移民以剖蚵為生，擔心自動化生產反而會斷送「青蚵嫂」們的生計，推動蚵產銷轉型有不小阻力。

天氣乾冷日夜溫差大 各地大多晴到多雲

中央氣象局表示，今天各地晴朗穩定，僅東半部雲量較多；溫度方面，清晨受冷空氣及輻射冷卻影響，嘉義以北及宜蘭氣溫仍偏低，僅1...

機場捷運長庚站（A8）號誌異常 6點48分修復

桃園大眾捷運公司上午表示，因A8長庚醫院站號誌系統異常，桃捷公司為確保行駛無安全疑慮，行控中心一度指示司機員依標準作業慢速通過該區域，確認該區域轉轍器方位及軌道淨空，預估北上往台北方向列車將平均延誤12分鐘。

公司化公聽會火爆 台鐵工會嗆「無法再信政府」

行政院會已通過台鐵公司化草案，但工會也提工會版草案，雙方仍有歧見。民眾黨立委邱臣遠昨舉行公聽會，邀工會成員、交通部及專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。