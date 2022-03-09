型男染燙髮不當引起頭皮腫痛落髮 不可同時須至少隔1周

高雄一名30多歲型男最近燙髮加染髮後，不僅頭皮嚴重腫痛，冒水泡潰爛滲液，還大量掉髮；還有一位六旬婦人不斷大量落髮，誤以為罹患不治之症。經過診療，都是不當染髮所引起頭皮傷害，接受治療後幸好獲得改善。

醫師提醒，燙、染髮不可同時操作，須至少隔一周；染髮後多喝開水加速把進入身體的染劑排出體外，染髮後2至3天要用清潔頭皮的用品來清洗殘留頭皮上的染劑。

樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋表示，染髮已成為許多人的日常行為，把頭髮染成不同色彩來搭配化妝穿著，甚至成為時尚，但染髮不慎，當心影響健康。且燙、染髮不可同時操作，須至少隔一周。

以這位男性患者而言，不僅燙、染同時進行，且燙髮部位非常接近髮根，因燙染髮操作不當，不僅讓他嚴重頭皮灼傷，紅腫刺痛，還潰爛滲液，導致大量掉髮。當中他雖曾因頭皮不適曾到其他皮膚科求診，卻治療效果有限。這名六旬婦人因不明大量落髮，誤以為自己得了癌症，後來診斷發現是不當染髮及不良染劑引起的斷髮。

張祺璋表示，要避免染髮受到傷害，最好找經專業訓練的染髮師，並慎選染髮劑。建議民眾在染髮前做好準備，包括染髮前以200倍數的頭皮檢測儀做頭皮檢查；預作染髮劑測試，避免過敏反應；在染髮前24小時不要洗頭。染髮後也需照護，像是用弱酸性洗髮精，染髮後多喝開水加速把進入身體的染劑排出體外，減輕對身體傷害；染髮後2至3天內用清潔頭皮的用品來清洗殘留頭皮上的染劑。