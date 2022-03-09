新竹關西7.7度各地回暖日夜溫差大 下周一鋒面掠過

中央氣象局表示，今上午強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫較低。新北至苗栗、基隆、雲林及花蓮有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

氣象局表示，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣等9縣市，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，受高壓影響，台灣上空晴朗無雲，強「輻射冷卻」作用，中部以北及花蓮仍有10度以下低溫。截至4時53分，本島平地最低氣溫依序為：新竹關西鎮7.7度，桃園大溪區8.3度，苗栗通霄鎮、頭屋鄉8.6度；其他各地區低溫：北部(新北樹林區)9.4度，中部(雲林崙背鄉)9.9度，南部(台南下營區)11.0度，東部(花蓮壽豐鄉)9.8度；台北(南港區)11.1度。

吳德榮說，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明(9、10日)兩天高氣壓影響，各地為晴朗乾爽，日夜溫差大的天氣；北台高溫回升至25度左右，中南部則在28、29度；明晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫。今日氣溫：北部9至25度，中部10至28度，南部11至29度，東部10至27度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周五至下周日(11至13日)高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，北台高溫回升至28度，中南部更達30度以上，清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差大；晨間偶有「輻射霧」，影響能見度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周一(14日)「鋒面」在減弱的過程中、快速掠過(圖)，為北台灣及東半部帶來局部短暫降雨的機率，對其他地區無影響。下周二、三(15、16日)又漸恢復為晴朗穩定，日夜溫差大的天氣，東半部偶有零星少量降雨的機率。下周四、五(17、18日)另一波「鋒面」影響，但為期末的模擬，有「不確定性」，尚待持續觀察。