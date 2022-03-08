電子煙是否應合法納管？支持反對兩方激辯

攸關國人安全和健康的「菸害防制法」修正草案，今年1月13日通過行政院審查，立法院3月1日一讀通過，將送衛環委員會審查，此次修法重點之一「禁止電子煙」，仍引發社會各界爭議，今CDPA中華辯論推廣協會今舉辦辯論賽，就雙方意見相互交流。

「我國電子煙應／不應合法納管」政策辯論表演賽，邀請國立陽明交通大學藥物科學院院長趙康照洲、藥理學研究所副教授王湘翠及立委蔡壁如、陳以信等專家與會擔任評審。CDPA中華辯論推廣協會創會理事長賈培德表示，「菸害防制法」牽涉廣泛，國家管制生活層面時，制定法律是在必要時、得限制人民自由權利，但界線應該介入到什麼程度，都牽扯到管理跟人權角度，值得挑戰跟討論。

王湘翠指出，電子煙最早在2003年在大陸被研發出來，作為戒除紙菸的替代工具，2006年正式進入歐美國家，發展至今已16年，目前研究對於電子煙健康的危害是確定的，無論法規禁止與納管，民眾都應了解電子煙的毒害性和變化性很大，甚至加熱煙也一樣有危害。

正方辯士認為，青少年因好奇吸食電子煙，而國外屢傳電子煙爆炸的案例、品質參差不齊，若無納管民眾容易買到劣質品，建議應將電子煙納入菸害管制法，透過劑量評估，禁止有毒物質参入等。反方辯士認為，電子煙檢測出上百種有害物質，且傷害機轉至今不明，國內也有6例電子煙肺損傷案例，我國有5.7萬名學生抽電子煙，還有國小生團購電子煙，政府有管制必要。

反方辯士指出，許多事情科學當下無法知道，都需長期追蹤確認，包括過去使用塑化劑、硼砂、火力發電等，後續才知對人體有害，如今已知電子煙有危害，為何要再做一次亡羊補牢之事？尤其肺癌是十大死因之首，7至8成又與抽菸有關，即便抽菸是個人選擇，但不該打著自由大旗影響全民健康。

正方辯士指出，國內實體電子煙商家達500家，還不包括網路賣家，無法可管情況下市場已存在。雖電子煙有危害，但不代表法律要管，法律應秉持柔性管制，成癮物質並非疾病，包括酒、咖啡、糖、網路等文明病都容易讓人成癮，國家不應過度介入，應給予空間，不單是自由而是包容，還給吸菸者可以呼吸的自由。

蔡壁如表示，國內吸菸人口約13%，根據衛福部統計，國高中生超過1.6萬人吸加熱煙，5.7萬名青少年使用電子煙，年輕人因好奇、同儕壓力或且添加草莓、香草等口味使用電子煙。尤其尼古丁會成癮，造成肺部氧氣通透性變差，影響健康，她是支持無菸環境。

蔡壁如指出，市面上充斥電子煙，若全面禁止而不管理，恐讓電子煙流於黑市。她期望透過修法，包括公共場廣設吸菸區、讓癮君子有抽菸權利。她也提到「購菸實名制」概念，如同口罩實名制，搭配8千億前瞻計畫打造的「雲端健康資料雲」，未來憑健保卡買菸，在顧及個資前提下，精準掌握國內真實的抽菸人口。

康照洲認為，以毒理學角度來看，所有物質過量都有害，以國際癌症研究機構（IARC）分類，酒、鹹魚也都算致癌物質，但人民一樣喝酒、日本菜吃鹹魚等，宛如麻醉藥品可醫用，自用卻變毒品。各國對於管制都有不同態度，如同大麻在荷蘭合法，但其他國家則不然。他認為我國雖朝零菸害方向，但有20%的吸菸者一輩子無法戒菸，開放加熱煙不妨作為替代品。

康照洲指出，過去任衛生署食品藥物管理局長期間，也曾協助國民健康局制定尼古丁藥品定量，及針對菸草建立毒性資料庫，是已逐漸管制方式來達到禁菸，朝台灣零菸害目標邁進，未來是否禁止仍是可討論議題。