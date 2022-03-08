小心變成「糖心蛋」一族 控血糖降低心肌梗塞風險

心血管疾病包括心臟、腦血管疾病甚至糖尿病，佔據國人十大死因中的三項，尤其心血管疾病徵兆難辨，不易察覺，急性發作時又容易致命，為名副其實的「沈默殺手」。醫師表示，血管老化各年齡層都無法避免，影響心血管疾病最關鍵仍是血糖控制，呼籲民眾仍需注意飲食、運動，避免淪為「糖心蛋」一族。

糖尿病關懷基金會董事長、振興醫院營養治療科主任蔡世澤指出，過去一項研究發現，參與韓戰大多是20多歲年輕人，戰死士兵經過解剖發現竟有動脈硬化現象，推論成年人有不等程度的動脈粥狀硬化，若隨年齡老化、患有三高，恐加速動脈硬化。近日溫差變化，容易造成血管收縮、血流緩慢、血壓波動，進而引發中風、心肌梗塞。

根據研究，糖友如果妥善控制血糖，反應過去3個月平均血糖的糖化血色素（HbA1c）每降1%、心肌梗塞風險便可降低14%。蔡世澤表示，英國30年前前瞻性糖尿病研究（UKPDS）、以及瑞典研究指出，影響心血管疾病最重要因素仍是血糖，控制糖化血色素可降低血管堵塞比例。此外，瑞典在糖尿病登錄與心血管事件關聯中，糖化血色素也都是中風或心肌梗塞的危險因素。

近來因天候因素，民眾活動量減少，或是節慶難擋口腹之慾，控糖成績普遍退步。蔡世澤表示，近日健檢發現一半患者血糖控制都退步，包括季節性變化、飲食、運動或藥物使用等42項因素都會影響。如果糖友無法穩定控糖、併發中廣型肥胖和心血管問題，血糖、心血管、蛋型肥胖身材統稱「糖心蛋」一族，動脈粥狀硬化及心血管事件風險呈倍數增加。