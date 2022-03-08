雲門「霞」讓舞者在畫中獨舞 專屬音場設計還有麻將聲

去年因為疫情，雲門舞集藝術總監鄭宗龍獲得珍貴的時間細細打磨新作「霞」。他透過視訊軟體和舞者聊天，針對他們的身體狀況編舞，「因為有時間可與舞者一對一慢慢工作，過程深刻，創作期相當痛苦。」他表示，「霞」就是夕陽的光，希望舞作「像一道光，照到舞者內心形形色色的感受」，包括慾望和希望。他也希望作品將種種複雜情緒折射出來，「就像一道光照亮它」，讓舞者與觀眾，都能從中得到撫慰與被理解。

四月於國家戲劇院首演的「霞」，舞者將在日本爵士音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的巴赫「無伴奏大提琴組曲」中，舞出自己的故事。鄭宗龍表示，「霞」將有兩組舞者兩套節目，結合每一位舞者個人特質與故事發展舞作。過去舞作概念都由他發想，此次改由舞者出發，「讓我跟舞者更靠近一點」，也希望讓觀眾更認識舞者。影像設計周東彥要求每位舞者畫四到五幅畫，獨舞時投影於舞台上，讓舞者在自己的畫作中舞蹈。

就連聲音也和舞者的生命緊密相連。「霞」邀請到美國四座葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲擔任音場設計，量身打造立體聲音環境。馬塞洛在農曆春節期間，請舞者錄下屬於自己的環境音，收到的音檔包括「房間的寧靜聲」、「麻將聲」、「庭院聲」等，在舞台上創造屬於舞者的獨特音場。台灣少有劇場會設計專屬音場，「霞」稱得上是創舉。

疫情加速了世界變化，也刺激雲門轉變。鄭宗龍透露，雲門六月底將舉行兩週的「來雲門嘻哈」，攜手街舞知名師資，舉辦當代舞及街舞交流及舞蹈營隊。十月初則舉辦「來雲門搖滾」，催生劇場人與音樂人的跨界派對。過去的雲門的舞者訓練為太極導引、打坐、書法，如今加入嘻哈、街舞與搖滾樂，鄭宗龍幽默表示：「到時看打架打到什麼地步」。

雲門劇場節目經理陳汗青則說，雲門的建築外觀看起來文青、優雅，但內在其實有著古怪的個性，希望未來能透過不同形式的展演規劃，讓觀眾看到更多有趣的面向。