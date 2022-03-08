快訊

美國將全面禁止俄國能源進口？外媒曝：拜登最快於今日宣布

傳美方又建議我蓋第二座長程預警雷達 空軍回應了

俄烏戰爭 法務部密切鎖定黃豆小麥業者價格波動

中央社 / 台北8日電

俄烏戰事未停，近日國際黃豆、小麥、玉米等價格上漲，法務部今晚表示，「物價聯合稽查小組」密切關注並鎖定此部分上中下游業者、廠商，防範價格趁勢波動。

法務部新聞稿指出，針對近日國際黃豆、小麥、玉米等大宗物資因烏俄戰事而價格大幅上漲，目前國內上游廠商多已預購未來半年所需要的數量，價格應可維持相對平穩。

新聞稿指出，跨部會「物價聯合稽查小組」將密切關注並鎖定此部分上中下游業者、廠商的價格波動情形，如發現有趁勢、恣意不合理漲價者，將立即啟動稽查，以維護消費者權益。

另外，為確保國內民生物價穩定，聯合稽查小組持續密切關注國內民生物價波動情形，今天針對近期漲價的知名手搖飲、咖啡大型連鎖品牌共4家業者，同步進行現場稽查。

稽查行動於今天上午10時許同步展開，稽查程序除請業者具體說明漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及提供相關佐證資料俾以研析比對外，並配合現場稽查。

後續聯合稽查小組將進一步研析及查處業者有無不合理漲價，以及上游供應商有無哄抬或囤積等情事。

跨部會物價聯合稽查小組是由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處所組成。

漲價 法務部 行政院

延伸閱讀

台股暴殺...存股族帳戶遭俄烏「制裁」 她驚問一句讓網友笑了

俄烏戰火持續 教育部與留俄53學生保持聯繫

中國對俄烏戰事立場 從偏俄逐漸轉向中立

俄烏戰爭導致油價飆漲 央行憂加劇國內通膨壓力

相關新聞

全民戴口罩 去年僅1例流感重症、腸病毒掛0

本土新冠疫情延燒二年多，國內祭出多項防疫措施，連帶包含腸病毒、流感及登革熱人數等重症人數都大幅下降，2021年腸病毒整年...

台鐵公司化公聽會氣氛火爆 工會嗆：無法再相信政府

行政院會已通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，有望在立法院此會期通過。民眾黨立委邱臣遠今舉行公聽會，邀請工會成...

烏俄開戰鮭魚進口受阻 農委會：吃石斑、鯖魚、虱目魚

烏俄戰爭開打，影響國際航運，知名餐飲連鎖爭鮮菜單上已停賣鮭魚生魚片，農委會副主委陳添壽表示，台灣有許多漁產，替代性極高，...

留意！德國「Mivolis發泡錠」甜味劑超標 上萬遭退運銷毀

來自德國的維他命發泡錠深受國人喜愛，工作忙碌、打疫苗不適，都會買來當作營養補充品。不過為福部食藥署今天公布新的邊境查驗不...

小心變成「糖心蛋」一族 控血糖降低心肌梗塞風險

心血管疾病包括心臟、腦血管疾病甚至糖尿病，佔據國人十大死因中的三項，尤其心血管疾病徵兆難辨，不易察覺，急性發作時又容易致...

電子煙是否應合法納管？支持反對兩方激辯

攸關國人安全和健康的「菸害防制法」修正草案，今年1月13日通過行政院審查，立法院3月1日一讀通過，將送衛環委員會審查，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。