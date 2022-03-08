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烏俄開戰鮭魚進口受阻 農委會：吃石斑、鯖魚、虱目魚
烏俄戰爭開打，影響國際航運，知名餐飲連鎖爭鮮菜單上已停賣鮭魚生魚片，農委會副主委陳添壽表示，台灣有許多漁產，替代性極高，包括石斑、鯖魚、虱目魚、秋刀魚都是很好的魚類，呼籲國人不必然要吃鮭魚。
陳添壽表示，受到烏俄戰爭開打的影響，鮭魚的問題也不是只有台灣，包括美國也正受到貿易不規則影響；海洋捕撈漁獲本來就是最早被利用的，最後才有圈養(養殖)，因此海洋穩定才重要，地球海洋占了71%，全球人口30多億元，要利用三成陸地生產糧食壓力不小，應該用占了七成的海洋取得糧食，
他說，以挪為鮭魚為例，單向養殖已經超過150萬公噸，從產卵到末端行銷，這數量非常龐大，台灣早期的漁獲總產量為145萬公噸，現在已經降為100萬公噸上下，鮭魚的推廣也不一定只在挪威，還包括加拿大、菲律賓都有飼養，台灣生產的漁獲雖然足夠，每年也進口大量魚貨水產。
陳添壽說，台灣的石斑魚也很好吃，不一定要吃挪威北方進口的鮭魚，於產品的替代性很高，不需要花這麼多錢吃鮭魚，吃吃本土國產的魚種也不做，船運受阻、船運價格昂貴問題，不是只有台灣，也不只是因為這次烏俄戰爭影響，這兩年受到新冠肺炎影響，船運問題就很嚴重了，進口商覺得不划算，也就不進口。
他表示，魚類替代性高，除了石斑魚以外，包括虱目魚、鯖魚、秋刀魚、小卷都是大宗，且非常好的魚產品，國人可以選用。
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