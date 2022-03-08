國際油價飆升 農委會研議補貼遠洋漁船用油

國際油價逼近140美元，國內遠洋漁船捕魚範圍遍及三大洋，在世界港口販賣魚貨並補給修整，加的油是國際油價，相對國內沿近海漁船加的油是國內油價，且有漁業署的漁船用油補貼，國內油價相對平穩，近期農委會漁業署正研議是否補助遠洋漁船用油。

台灣是遠洋漁業大國，有1100艘遠洋漁船，通常以大型遠洋漁船為主，使用鮪延繩釣、鰜鮪圍網、魷釣和秋刀魚棒受法等方法來進行捕撈作業；作業漁場遍佈世界三大洋區，以及全球超過30個國家的專屬經濟海域，近3年平均年產量約50多萬公噸，一年產值400億元。

農委會副主委陳添壽表示，國際油價對我國遠洋漁業造成壓力，如何使產業正常維繫，國內沿近海漁業，漁業署有提供漁船用油補貼，但遠洋漁船在國際海域捕魚，很少享受到國內相對平穩的低油價，加的都是國際油價。

陳添壽表示，是否會補貼遠洋漁船用油目前漁業署正在規劃中，要從整個產業面向去規劃，這次烏俄戰爭幾乎是第三次能源危機，油價攀升，帶動物價上揚，因此現在看來，很多東西(價格)都撐不住，因此，遠洋漁船方面，確切的方案農委會正在研議。

陳添壽說，台灣有1100艘遠洋漁船，有六七成在作業，這遠洋漁船一艘船每次加油都要加上百萬元因此農委會要整體衡量，包括是否補貼用油價差，或者行銷。