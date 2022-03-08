全民戴口罩 去年僅1例流感重症、腸病毒掛0

本土新冠疫情延燒二年多，國內祭出多項防疫措施，連帶包含腸病毒、流感及登革熱人數等重症人數都大幅下降，2021年腸病毒整年度「掛零」、流感則僅1例。中央疫情指揮中心發言莊人祥表示，疫情期間受到防疫措施及入境限制影響大幅降低傳染病盛行，未來仍要鬆綁後仍要謹慎對待。

疾管署傳染病統計資料顯示，全國流感併發重症人數自2020年三月後已「陡坡下降」，去年2021年則僅1月份有1例個案，與過去2019年10月至2020年9月，累計968例重症病例相比大幅減少。腸病毒重症個案更是「掛零」。

另外包含夏季登革熱個案數量也從2020年141例，下降去年2021年的12例個案。莊人祥表示，疫情期間因民眾落實戴口罩、勤洗手等防護措施，另外登革熱是蚊媒傳染病，近來從東南亞登革熱流行區域入境人數較少有關。

是否擔心邊境和防疫措施鬆綁後，病毒也會慢慢回升。莊人祥指出，如邊境鬆綁使流行地區入境人數增加，境外移入數即可能增加，但預防流感、腸病毒的部份勤洗手、戴口罩與疫苗接種等，仍是重要防治方法。