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餵母乳別怕寶寶吃不飽 護理師授催奶撇步

中央社 / 台北8日電

哺餵母乳觀念愈來愈普遍，但許多媽媽擔心寶寶吃不飽，陷入壓力過大窘境。護理師提醒，產後前2週是黃金時期，只要多親餵就能刺激腦下垂體分泌更多母乳，儘快打通乳腺。

衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會指出，嬰兒出生的最初幾天是母親能否成功母乳哺育的關鍵時刻，國健署109年調查也發現，約有94％媽媽有意願讓寶寶喝母乳，哺餵母乳不僅能降低寶寶腸胃道、呼吸道及中耳的感染風險，也減少日後過敏、罹患糖尿病的機會。

台灣母乳哺育聯合學會前理事長、萬芳醫院婦產部主任許淳森表示，哺餵母乳有助於寶寶腦部發育、口腔咬合、語言發展等，也能減少媽媽產後出血風險、有助於恢復體重，更重要的是，餵滿12個月母乳可降低5％乳癌發生率及10％以上的卵巢癌發生率。

不過，多數媽媽常因奶量不多，擔心寶寶吃不飽，拚命嘗試各種偏方，讓自己陷入壓力過大窘境。

彰化基督教醫院護理部督導長李心慈說，孩子哭鬧的原因很多，可能是要換尿布或想睡覺，但在新手媽媽眼裡，多數都會解讀為肚子餓，加上新手媽媽產後母乳本來就不多，經常擔心孩子吃不飽，便開始狂吃花生豬腳、用力進補，卻不見得有效。

李心慈解釋，多數媽媽一開始母乳都不多，隨著孩子愈吃愈多，有助於刺激腦下垂體分泌更多母乳，而親餵母乳就像通水管，喝愈多、原本阻塞的水管就會更通暢，只要熬過產後2週黃金時期，就能打通乳腺，避免「石頭奶」上身。

母乳 新手媽媽

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