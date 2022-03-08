快訊

北市派出所所長涉溢領防疫接種站獎金 檢方貪汙偵辦中

你家也受惠了嗎？高鐵、捷運、輕軌 近年重大交通建設一次看

首批鐵道檢查員今開訓 鐵道局：還要再招人

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部鐵道局鐵路監理檢查員訓練於今天開訓。圖／鐵道局提供
交通部鐵道局鐵路監理檢查員訓練於今天開訓。圖／鐵道局提供

去年4月太魯閣號事故釀49死，交通部認為有必要仿效航空界檢查員做法，強化鐵道安全監理。鐵道局首批招募16名鐵道檢查員，僅12人報考、兩人入取，今舉行開訓典禮。鐵道局說，今年還會再招人。

鐵道局說，為健全鐵路監理檢查制度，強化行政監理及實務檢查執行面之廣度與深度，積極培育鐵路監理檢查之專業人才，引進鐵路監理檢查員制度，以增進整體監理檢查效果，促進鐵路行車安全。

鐵道局說，今天上午10時在國立台北科技大學舉行交通部鐵道局鐵路監理檢查員訓練開訓典禮，除主辦單位鐵道局局長伍勝園及受委託訓練機構台北科技大學校長王錫福出席外，並邀請交通部政務次長胡湘麟、國家運輸安全調查委員會主委楊宏智蒞臨指導。參加貴賓致詞時，均表示今日開訓典禮代表鐵路監理一個新的里程碑，也對檢查員鼓勵期勉，並對國家鐵路安全監理願景發表看法。

鐵道局說，該訓練由鐵道局委託台北科技大學執行，辦理相關課程科目規畫、師資邀請、教學場地安排與教材資源準備等相關事宜，訓練共分三梯次實施，第一梯次自3月8日起至4月26日止，第二梯次預估於同年6月下旬開訓，第三梯次則於10月下旬前開訓，每梯次課程訓練約為七周。

鐵道局說，該次訓練課程以人員、標準作業程序與設備檢查為課程主軸，以循序漸進的方式區分三階段學科課程及現地實務OJT等課程，其中學科訓練包含共同課程與分組專業課程，分組專業則區分運務、工務、機務及電務等分組專業課程以及各分組現地實務訓練。以精進鐵道局暨所屬機構監理檢查人員本質學（技）能，厚植其監理專業技能。

鐵道局說，訓練師資來源著重於實踐優良訓練品質，並網羅包含運安會、運研所、民航局、中興工程顧問、台灣世曦顧問、台灣大學、台北科技大學、成功大學、各業界人士及各鐵路營運機構（台鐵局、高鐵公司、北捷公司）等各機關（構）指派學者或專家擔任，藉由相關理論與實務應用整合與交流，以奠定鐵道局鐵路監理檢查員專業基礎。

鐵道局說，參訓人員除新進鐵路監理檢查員外，亦納入鐵道局相關業務單位在職人員，參訓對象以訓練資源共享、知識經驗交流為理念，爰邀請交通部運輸研究所等相關業務機關派員參訓。

鐵道局說，有關訓練考核與授證作業，除其他相關業務機關人員彈性隨班旁聽參訓之外，鐵道局參訓人員（包含新進檢查員及在職人員），均須完成各階段訓練規定時數，及通過每階段鑑測檢定合格後，始得結訓授證。

鐵道局說，由於上次招募鐵道檢查員僅錄取兩人，還差14人，這次將招募30名聘用鐵路監理檢查員，希望補足上次的缺。報名日期自2月25日起至3月28日止。

鐵道 交通部 民航局

延伸閱讀

台鐵公司化公聽會氣氛火爆 工會嗆：無法再相信政府

取消每日3500元補助 交通部：防疫車隊明起可載一般乘客

孟加拉少年鐵路軌旁拍片慶祝 下秒遭火車迎面撞死

台南捷運深綠線串聯南科、沙崙 交通部支持納優先路網

相關新聞

台鐵公司化公聽會氣氛火爆 工會嗆：無法再相信政府

行政院會已通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，有望在立法院此會期通過。民眾黨立委邱臣遠今舉行公聽會，邀請工會成...

俄烏戰爭影響鮭魚進口 農委會籲改吃石斑、鯖魚

俄烏戰爭影響航運，有壽司業者停賣鮭魚生魚片。農委會副主委陳添壽今天說，水產替代性很高，不一定要花那麼多錢吃鮭魚，國產石斑...

留意！德國「Mivolis發泡錠」甜味劑超標 上萬遭退運銷毀

來自德國的維他命發泡錠深受國人喜愛，工作忙碌、打疫苗不適，都會買來當作營養補充品。不過為福部食藥署今天公布新的邊境查驗不...

首批鐵道檢查員今開訓 鐵道局：還要再招人

去年4月太魯閣號事故釀49死，交通部認為有必要仿效航空界檢查員做法，強化鐵道安全監理。鐵道局首批招募16名鐵道檢查員，僅...

自製「停電理由產生器」太有才 網讚：明天去經濟部上班

303大停電引發民眾對台電、經濟部的不滿，而最近幾天也不斷傳出部分地區又停電的情況。就有網友突發奇想，製作一「停電理由產生器」，調侃台電近日不斷出包的情況，連結在網路...

30年前注射矽膠豐頰 六旬愛美婦險因蜂窩性組職炎毀容

高雄市一名61歲婦人最近發現左側額頭發紅起大膿包，就醫檢查後發現，原來30年前曾接受的雙側臉部矽膠注射，經過這麼多年竟還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。