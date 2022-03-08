首批鐵道檢查員今開訓 鐵道局：還要再招人

去年4月太魯閣號事故釀49死，交通部認為有必要仿效航空界檢查員做法，強化鐵道安全監理。鐵道局首批招募16名鐵道檢查員，僅12人報考、兩人入取，今舉行開訓典禮。鐵道局說，今年還會再招人。

鐵道局說，為健全鐵路監理檢查制度，強化行政監理及實務檢查執行面之廣度與深度，積極培育鐵路監理檢查之專業人才，引進鐵路監理檢查員制度，以增進整體監理檢查效果，促進鐵路行車安全。

鐵道局說，今天上午10時在國立台北科技大學舉行交通部鐵道局鐵路監理檢查員訓練開訓典禮，除主辦單位鐵道局局長伍勝園及受委託訓練機構台北科技大學校長王錫福出席外，並邀請交通部政務次長胡湘麟、國家運輸安全調查委員會主委楊宏智蒞臨指導。參加貴賓致詞時，均表示今日開訓典禮代表鐵路監理一個新的里程碑，也對檢查員鼓勵期勉，並對國家鐵路安全監理願景發表看法。

鐵道局說，該訓練由鐵道局委託台北科技大學執行，辦理相關課程科目規畫、師資邀請、教學場地安排與教材資源準備等相關事宜，訓練共分三梯次實施，第一梯次自3月8日起至4月26日止，第二梯次預估於同年6月下旬開訓，第三梯次則於10月下旬前開訓，每梯次課程訓練約為七周。

鐵道局說，該次訓練課程以人員、標準作業程序與設備檢查為課程主軸，以循序漸進的方式區分三階段學科課程及現地實務OJT等課程，其中學科訓練包含共同課程與分組專業課程，分組專業則區分運務、工務、機務及電務等分組專業課程以及各分組現地實務訓練。以精進鐵道局暨所屬機構監理檢查人員本質學（技）能，厚植其監理專業技能。

鐵道局說，訓練師資來源著重於實踐優良訓練品質，並網羅包含運安會、運研所、民航局、中興工程顧問、台灣世曦顧問、台灣大學、台北科技大學、成功大學、各業界人士及各鐵路營運機構（台鐵局、高鐵公司、北捷公司）等各機關（構）指派學者或專家擔任，藉由相關理論與實務應用整合與交流，以奠定鐵道局鐵路監理檢查員專業基礎。

鐵道局說，參訓人員除新進鐵路監理檢查員外，亦納入鐵道局相關業務單位在職人員，參訓對象以訓練資源共享、知識經驗交流為理念，爰邀請交通部運輸研究所等相關業務機關派員參訓。

鐵道局說，有關訓練考核與授證作業，除其他相關業務機關人員彈性隨班旁聽參訓之外，鐵道局參訓人員（包含新進檢查員及在職人員），均須完成各階段訓練規定時數，及通過每階段鑑測檢定合格後，始得結訓授證。

鐵道局說，由於上次招募鐵道檢查員僅錄取兩人，還差14人，這次將招募30名聘用鐵路監理檢查員，希望補足上次的缺。報名日期自2月25日起至3月28日止。