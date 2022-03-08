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台鐵公司化公聽會氣氛火爆 工會嗆：無法再相信政府

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
工會成員在公聽會中怒嗆官員，氣氛火爆。圖／翻攝自邱臣遠臉書直播
工會成員在公聽會中怒嗆官員，氣氛火爆。圖／翻攝自邱臣遠臉書直播

行政院會已通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，有望在立法院此會期通過。民眾黨立委邱臣遠今舉行公聽會，邀請工會成員、交通部及專家學者共同研議，不過，公聽會過程中，工會成員怒嗆官員「要錢沒錢、要人沒人」，無法再相信政府，氣氛相當火爆。

邱臣遠今與立委蔡壁如、張其祿、高虹安共同舉行公聽會，邀請交通部鐵路管理局、鐵路工會全國聯合會、台灣鐵路產業工會及專家學者，提供交通部與台鐵改革建議。

工會成員在公聽會中質疑，交通部長王國材在溝通過程中未提及相關條例內容，台灣鐵路工會基隆分會理事長游東巡更怒嗆，過去台鐵局長官訓勉員工沒錢就要共體時艱、發揮台鐵精神，但台鐵精神卻是「要錢沒錢、要人沒人、要料沒料，火車還是要照走」，這讓他們無法再相信政府，預計24日召開臨時代表大會，決議工會下一步動作。

他並強調，工會不反對公司化，反對的是不清不楚的公司化，台鐵改革應尊重專業，要與內部和基層進行討論，政府也應該承接台鐵歷史債務和政策性虧損的部分。台灣鐵路產業工會理事王俊翔、監召張育豪也批評，每次台鐵發生事故都歸責於基層SOP沒做好，高層才應該站出來負責，安全改革是當務之急，公司化並不能解決一切，安全改革現在就能執行，不應等公司化後才來討論。

交通部政務次長胡湘麟回應，目前台鐵有7000億元資產，但若公司化後全留給台鐵未必對台鐵來說是最好的選擇，因為折舊將會對公司營運產生很大的負擔；另外，台鐵即便公司化，票價也不會完全由成本考量，若政府考量公益而產生虧損，這部分會由政府負擔。

台灣鐵路管理局長杜微表示，台鐵公營造成體制僵化，若想提升服務、營運、安全改革，台鐵公司化會是最好的方向，未來在條例的架構下，會繼續與工會溝通，台鐵從來沒有因公司化而暫緩安全改革。

邱臣遠最後結論，請交通部於一個月內以書面回應工會建議事項與訴求，勿因推動公司化耽擱安全改革進程，並針對員工Ｍ型化結構、人員傳承訓練不足做出改善，交通部也應做出資產盤點，以及短中長期的財務規畫。

民眾黨立委邱臣遠今與立委蔡壁如、張其祿、高虹安共同舉行公聽會，邀請交通部鐵路管理局、鐵路工會全國聯合會、台灣鐵路產業工會及專家學者座談，提供交通部與台鐵改革建議。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立委邱臣遠今與立委蔡壁如、張其祿、高虹安共同舉行公聽會，邀請交通部鐵路管理局、鐵路工會全國聯合會、台灣鐵路產業工會及專家學者座談，提供交通部與台鐵改革建議。記者吳亮賢／攝影

台鐵公司化 交通部長 邱臣遠

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