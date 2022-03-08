快訊

台股綠油油…台積電成外資提款機 股價波段跌幅逾18%

預知敗亡紀事？俄國國安局密件預測 戰爭會在「這時」結束

30年前注射矽膠豐頰 六旬愛美婦險因蜂窩性組職炎毀容

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
為了避免臉部留下疤痕，婦人選擇無痕內視鏡手術，高雄市立大同醫院整形外科醫師謝孟謙（右）將手術傷口隱藏於髮際線之內。圖／大同醫院提供
為了避免臉部留下疤痕，婦人選擇無痕內視鏡手術，高雄市立大同醫院整形外科醫師謝孟謙（右）將手術傷口隱藏於髮際線之內。圖／大同醫院提供

高雄市一名61歲婦人最近發現左側額頭發紅起大膿包，就醫檢查後發現，原來30年前曾接受的雙側臉部矽膠注射，經過這麼多年竟還能引發細菌感染。高雄市立大同醫院整形外科主治醫師謝孟謙表示，這名婦人所植入的材質為矽膠，在注射的時候恐已感染並且造成組織壞死，併發嚴重的顏面蜂窩性組織炎，所幸經過無痕內視鏡手術清創佐以抗生素治療，已康復出院回診恢復良好。

謝孟謙表示，顏面部蜂窩性組織炎若沒有適時處理，感染會沿箸組織間隙從頭部往下蔓延到頸部、喉部，造成呼吸與吞嚥困難；若擴散到頸大靜脈，則可能造成腦部的栓塞；若細菌侵入到血流裡，則造成菌血症，嚴重時會變成敗血症而休克死亡。

謝孟謙說，早期很多小針美容的案例，都是進行局部矽膠注射以達到整形效果，例如豐頰、隆鼻、墊下巴等所謂低疼痛、瞬間成形的整形手術。當人體內放入矽膠等異物，就成為細菌滋生的溫床，一旦細菌侵入很容易造成感染，就算施打抗生素也無法滲透到矽膠內，唯有透過清創移除矽膠，才能治癒並避免反覆感染。

為了避免臉部留下疤痕，這名婦人選擇無痕內視鏡手術。謝孟謙透過設計，將手術傷口隱藏於髮際線之內，他表示，清創手術可能造成顏面神經受損，經由內視鏡手術可減低傷及神經的風險。矽膠取出後可能造成移除部位凹陷，需以自體脂肪進行重新填補。

謝孟謙說明，目前有很多豐頰方式，自體脂肪移植一年後平均會剩下約50%的脂肪，效果較永久且不會造成排斥過敏現象，而透過特殊技術如脂肪槍精準補脂，可讓脂肪細胞存活率大幅增加。

高雄一名61歲婦女30年前接受雙側臉部矽膠注射，引發細菌感染，造成顏面蜂窩性組織炎，紅色圈處為蜂窩性組織炎。圖／大同醫院提供
高雄一名61歲婦女30年前接受雙側臉部矽膠注射，引發細菌感染，造成顏面蜂窩性組織炎，紅色圈處為蜂窩性組織炎。圖／大同醫院提供

整形手術 脂肪 抗生素

延伸閱讀

女性終生衛生棉用量1卡車 時力倡比照電車獎勵環保用品

戴口罩用眼神狂放電！雅詩蘭黛、肌膚之鑰眼妝新品助攻

父母帶娃出門攻略！嬰幼兒出遊用品推薦　「寶寶米餅、超萌奶粉袋」親子遊超輕鬆

冒前女友之名網購情趣用品「炮機」 騷擾惡行遭判刑2月

相關新聞

留意！德國「Mivolis發泡錠」甜味劑超標 上萬遭退運銷毀

來自德國的維他命發泡錠深受國人喜愛，工作忙碌、打疫苗不適，都會買來當作營養補充品。不過為福部食藥署今天公布新的邊境查驗不...

荷包蛋不只沾醬油 搭對這些醬料也能昇華白飯殺手

荷包蛋是簡單又方便的食物，無論是夾吐司、配白飯，或者淋上一些醬料直接吃，味道都相當不錯。日本媒體「kufura」最近就調查344位20至50歲的日本女性，看看她們除了一般的醬油之外，還推薦哪些調味料適合和荷包蛋搭配食用。

強烈冷氣團氣溫降 武陵、福壽山農場成夢幻冰晶世界

強烈冷氣團南下，導致大梨山地區氣溫驟降，昨天來到-1至0度左右，雖水氣不足，未降雪，卻為大地鋪上一層晶瑩剔透的「霜」，也...

俄烏戰爭影響鮭魚進口 農委會籲改吃石斑、鯖魚

俄烏戰爭影響航運，有壽司業者停賣鮭魚生魚片。農委會副主委陳添壽今天說，水產替代性很高，不一定要花那麼多錢吃鮭魚，國產石斑...

30年前注射矽膠豐頰 六旬愛美婦險因蜂窩性組職炎毀容

高雄市一名61歲婦人最近發現左側額頭發紅起大膿包，就醫檢查後發現，原來30年前曾接受的雙側臉部矽膠注射，經過這麼多年竟還...

降空汙！ 膠帶製造業加嚴管制標準 最快上半年實施

膠帶製造業是揮發性有機物排放大宗之一，總排放量占表面塗裝製程的兩成，環保署今舉辦草案研商，擬加嚴膠帶製造的揮發性有機物管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。