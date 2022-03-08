降空汙！ 膠帶製造業加嚴管制標準 最快上半年實施

膠帶製造業是揮發性有機物排放大宗之一，總排放量占表面塗裝製程的兩成，環保署今舉辦草案研商，擬加嚴膠帶製造的揮發性有機物管制及排放標準，環保署空保處長蔡孟裕表示，預估一年可減少523萬公噸的揮發性有機物，最快上半年上路，但會給予業者2年緩衝期。

根據「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」草案，將加強廢氣收集規定及加嚴排放標準，如加裝密閉集氣系統連通至汙染防制設備，以收集及減少逸散排放，另要檢視產業現況及防制技術可行性，在管末處理上加嚴防制設備的處理效率及單一排放管道排放量。

環保署空保處科長謝仁碩表示，膠帶應用範圍很廣，一般民眾日常生活及文書使用的膠帶只是一小部分，更多是應用在商業及工業領域，根據盤點，台灣膠帶製造業有四成集中在桃園，高雄、台中、南投也各有一成。

此次修法並未針對所有膠帶製造業者，僅列管揮發性有機物原料年許可用量50公噸以上者，謝仁碩說，初步階段是針對排放規模較大的膠帶製造業，若修法通過後，現行膠帶製造業每年排放揮發性有機物約4977公噸，修法通過後每年可減少523公噸，未來也會分階段繼續加強管制。

揮發性有機物為臭氧與細懸浮微粒（PM2.5）的前驅物，也是異味汙染的主因之一，且部分揮發性有機物是有害空氣汙染物，長期暴露會對人體健康造成影響。

環保署統計，揮發性有機物排放量，膠帶製造業為表面塗裝製程中第二大占比，占全部固定汙染源7.3%；13項有害揮發性有機物排放量中，膠帶製造業占表面塗裝製程26%，占全部固定汙染源16.1%。