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台鐵新一代自動售票機新增「無障礙型」 6月前設77台

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
樹林站已安裝新型售票機。圖／讀者提供
樹林站已安裝新型售票機。圖／讀者提供

無障礙者福音！台鐵局說，正在裝設第二批新一代多功能自動售票機，新增「無障礙型」，預計6月會完成77台裝設，操作介面平台放低，操作空間也加寬，讓使用輪椅旅客方便操作。

台鐵說，將於全國156個車站設置432部新一代自動售票機；新一代多功能自動售票機分成「一般型」及「無障礙型」兩種形式，第一批次交付144部均為「一般型」，已於去年分別於台北、台中、高雄、花蓮等38個車站全部安裝完成並營運啟用。

台鐵局說，第二批次144部自動售票機已陸續安裝，預計今年6月前完成安裝，該批次新增「無障礙型」自動售票機共77部，「無障礙型」操作介面平台放低，操作空間加寬，操作螢幕位置也較一般型低，可讓使用輪椅旅客方便操作，另具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，機器可自動數幣及找零，服務更友善。

台鐵局說，截至今天「無障礙型」自動售票機已安裝於樹林、新營、台南、斗六等站刻正辦理各項功能整合測試，於測試完成後啟用，其餘台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮、台東等37個車站將於6月以前完成安裝，後續預計7、8月開始安裝第三批，也是最後一批，明年2月以前完成第三批次144部建置，完成全線432部新型自動售票機汰舊換新作業。

台鐵局說，新一代多功能自動售票機，除了購票、取票，還具備全國首創的退票功能；可以進行電子票證加值、多元支付，除了現金外也可以用信用卡、Apple Pay等，但不包含電子支付，正在找廠商進行採購。順利的話購買一張票在2分鐘以內操作完成。

台鐵局說，一台新型售票機250萬，總共花費8.9億來做432台購置，最終會設置無障礙機型124台。目前自動售票機比例5%，目標使用率可以達到一成以上。

台鐵

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