疫情最新研究 輕症就損害大腦！

新冠疫情患者的大腦可能受影響！權威科學雜誌《自然》近期登上新研究，透過MRI（核磁共振）發現，染疫者大腦中與嗅覺與記憶相關的灰質部分約會縮小0.2%到2%，雖然研究人員認為是可恢復的，但其嚴重性在於這會發生在輕症者身上，影響範圍更大，且這樣的減少相當於大腦額外一年的老化。

大腦灰質部分縮小

根據《英國廣播公司》報導，《自然》雜誌近期刊登新研究結果，針對新冠疫情患者的腦部追蹤，對照組是未受感染者，剩下染疫者有96%是輕症，經過MRI（核磁共振）觀察腦部發現，染疫者的大腦整體略有縮小，與嗅覺和記憶相關的灰質部分減少約0.2%到2%，且透過對談發現，剛從輕症恢復過來的受試者，對複雜的腦力測驗會感到吃力。

研究人員杜奧德教授提到，大腦是自我修復性很高的，所以隨著時間的推移，染疫者的有害影響可能減輕，但可恢復性尚未有科學證據。

同時，腦部灰質損失最嚴重的是嗅覺區域，尚不確定是病毒直接攻擊嗅覺區域，還是染疫者在失去嗅覺後，相關細胞缺乏使用才死亡。

額外老化一年

另據《NBC新聞網》報導，杜奧德補充說，這樣的損傷大約是一般人額外一年的老化，雖然看似不嚴重，但可怕的是輕症者就會受影響，代表大腦損傷發生率幾乎等於染疫率。其中，年長的染疫者對於大腦記憶衰退有更深刻感受。

此外，研究仍無法說明疫苗能否降低大腦損傷的風險，至於實際影響，在研究中的認知功能項目，染疫者大腦處理訊息的能力較慢（複雜的動腦時），與上述相同，年長染疫者的症狀更為明顯。美國國家公衛的神經疾病主任納斯提到，這次的研究很重要，當務之急得透過追蹤研究，探討患者大腦損傷是否會惡化。

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