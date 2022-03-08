捨不得丟別以為是念舊 「儲物症」應就醫治療

日前台中市興中街住宅大火釀6死6傷，莊姓女屋主將資源回收物堆在樓梯間，影響逃生與救援，事件受社會關注，對此門諾醫院身心科醫師指出，「儲物症」也是疾病，應就醫治療。

門諾醫院今天發布資訊表示，很多人都有東西捨不得丟、雜物堆滿屋情形，看似「念舊」的行為，可能是已經生病了。

身心科醫師鍾德表示，最新版的美國精神疾病診斷手冊（DSM-5），已新增儲物症為診斷項目。特徵為丟棄困難、充滿雜物或凌亂、過度獲取、缺乏自覺等。患者透過蒐集、囤積過程來滿足心靈的不安，即便這些物品沒有價值，但因缺乏自覺要丟掉，所以越堆越多甚至造成他人困擾。

患者通常沒有病識感，因此不會主動就醫，周遭親人的協助就格外重要。醫師建議應站在當事人立場，試著了解患者感受、理解蒐集初衷，藉此建立彼此信任基礎與情感，再慢慢向當事人解釋囤積的壞處，同時引導當事人換位思考、看見別人的困難，共同商討解決之道，再試圖說服就醫治療。

鍾德指出，儲物症較易發生在年長者，除了與年長者曾經歷過物資匱乏年代有關外，另一個原因可能是失智症導致。失智症患者容易重複購買，因此不知不覺物品就堆滿家中，若家中長輩有類似情形，應盡快帶長輩就醫檢查，早期治療。

學習「斷、捨、離」是改善儲物症的方法之一，除丟棄確定不需要的物品，也應對物品設定期限，例如1年內完全沒使用到或是2年內沒有穿過的衣服等，以漸進式方式改善。