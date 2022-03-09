百富大師心藝講座入駐臺中國家歌劇院 3/18-20最後席位邀您入座

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百富與天下雜誌於臺中國家歌劇院舉行百富大師心藝講座。 圖／格蘭父子 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌百富（THE BALVENIE）攜手天下雜誌，2022年首度入駐國家級藝文場館—臺中國家歌劇院人文空間「角落沙龍」，發起「百富一心一藝‧大師心藝講座」。對於這次的合作，臺中國家歌劇院副總監汪虹於首場開幕式上表示：「歌劇院『NTT+不藏私講堂』以『品味藝文．生活風格．思考觀點』，邀請不同生活美學領域的講者，分享獨到見解與精闢觀察，悠遊於藝術、人文與當代思潮中，探索不同體驗與感受。與百富的合作契機，即是建立在此基礎，期待藝術與人文，成為生活中不可或缺的一部分。」

（由左至右）剪紙藝術家 楊士毅、百富品牌大使Daniel、臺中國家歌劇院副總監汪虹、台灣新銳導演 許智彥，於3月4日出席百富大師心藝講座活動。 圖／格蘭父子 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富單一麥芽威士忌是少數仍堅持傳統古老工藝的蘇格蘭酒廠，歷經百年傳承，酒廠匠人數十年如一日全心投入威士忌製造，才得以成就每一瓶頂級威士忌。如同傾心創作的台灣本地創作者及職人，透過嘔心瀝血的獨創作品，在世人面前烙印下最美好的心藝之作。

「百富一心一藝‧大師心藝講座」於3月4日由台灣新銳導演許智彥展開序幕，帶領現場觀眾看見大師們的「一心一藝」及其不為人知的故事，帶來滿滿的啟發與感動。未來將於3月18至20日，再度舉辦6場講座，將由5位台灣本地創作者—台灣新銳導演許智彥、剪紙藝術家楊士毅、霹靂第五代傳人黃亮勛、古蹟修復師蔡舜任、花磚博物館館長徐嘉彬，分享關於自己的心藝故事。

【2022百富一心一藝－大師心藝講座】3/18-3/20邀請您把握最後席次，立即免費報名。

台灣新銳導演許智彥，熱情分享他對於用影像說故事的熱愛。 圖／天下雜誌 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

他的影像 讓人怎麼能不愛上他？——台灣新銳導演許智彥 場次：3月20日下午場

台灣新銳導演許智彥以《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》兩部叫好又叫座的電影，成為國內最受矚目的新生代影像創作者之一。對於影像，不管是MV、3D動畫、VR劇情片或電影，許智彥始終保持熱情與初心。許智彥將於講座中，分享他一心一藝用影像說故事的熱愛。

剪紙藝術家楊士毅，透過剪紙尋回動手的美好初心。 圖／天下雜誌 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

用剪紙找回動動手的美好初心——剪紙藝術家楊士毅 場次：3月18、19日晚間場

以攝影起家的剪紙藝術家楊士毅，透過在剪紙的捨與得之間，再度找回動手的美好初心。楊士毅再來跟大家聊聊他在剪紙背後一心一藝的職人匠心。

霹靂布袋戲第五代接班人黃亮勛，致力於讓傳統文化與年輕世代相遇。 圖／天下雜誌 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

用「心」與「新」再一次轟動武林——霹靂第五代黃亮勛 場次：3月20日晚間場

面對鐵粉漸漸凋零、閱聽習慣改變，霹靂布袋戲該如何在傳統與創新間找到曙光？頂著台大、政大高學歷，霹靂布袋戲第五代接班人黃亮勛，帶領布袋戲藝術，走向國際化，透過動漫、3D、電影、串流平台等跨界新媒材，帶來新氣象。黃亮勛將分享他一心一藝致力讓傳統文化與年輕世代相遇的初心。

古蹟修復師蔡舜任，將油畫修復技術帶進古蹟保存。 圖／天下雜誌 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

召喚永恆 為老藝術延續生命——古蹟修復師蔡舜任 場次：3月19日下午場

在歐洲習藝的古蹟修復師蔡舜任，將油畫修復技術帶進古蹟保存，在2014年發起「帶著門神去旅行」，修復4扇廟宇裡的門神。蔡舜任如何透過修復，使台灣廟宇裡珍貴的藝術細節讓更多人看見他的一心一藝。

花磚博物館館長徐嘉彬，自學生時代就戀上花磚之美。 圖／天下雜誌 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竹科工程師的20年花磚夢——花磚博物館館長徐嘉彬 場次：3月18日下午場

花磚博物館館長徐嘉彬，原本是竹科工程師，他在學生時代就戀上花磚之美，因此走上走花磚記錄、搶救、修護與保存之路。一同來聆聽徐嘉彬一心一藝為台灣打造第一座花磚博物館的起心動念。

【2022百富一心一藝－大師心藝講座】活動資訊「百富一心一藝大師心藝講座」每場僅限量70席，採免費報名，名額有限，滿額即止。◎活動日期：．2022年3月18日（週五）～2022年3月20日（週日）．活動時間：下午場14:30～16:00 / 晚上場18:30～20:00．活動地點：角落沙龍，臺中國家歌劇院1樓（臺中市西屯區惠來路二段101號）．人數規模：每場限量70席（本系列講座僅限18歲以上讀者參與）．報名連結：https://www.accupass.com/event/2202110403161320533920

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