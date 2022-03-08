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4個月成功治療24名肝癌患者 大里仁愛與長庚合作展成果

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一名婦人肝癌第三度復發，腫瘤侵犯到了肝臟的血管，手術治療有相當的困難，後來經大里仁愛醫院與長庚醫院合作，以局部的肝癌消融術，成功的將肝癌及侵犯的血管一起處理，術後電腦斷層顯示無存活腫瘤，展現兩院合作的成果。圖／大里仁愛醫院提供
一名婦人肝癌第三度復發，腫瘤侵犯到了肝臟的血管，手術治療有相當的困難，後來經大里仁愛醫院與長庚醫院合作，以局部的肝癌消融術，成功的將肝癌及侵犯的血管一起處理，術後電腦斷層顯示無存活腫瘤，展現兩院合作的成果。圖／大里仁愛醫院提供

一名婦人肝癌第三度復發，腫瘤侵犯到了肝臟的血管，手術治療有相當的困難，後來經大里仁愛醫院與長庚醫院合作，以局部的肝癌消融術，成功的將肝癌及侵犯的血管一起處理，術後電腦斷層顯示無存活腫瘤，展現兩院合作的成果。

大里仁愛醫院指出，為加強肝癌治療技術，該院特別邀請高雄長庚醫院副院長盧勝男，定期指導原來的仁愛肝癌團隊，討論每個新個案的治療共識，並且加入林口長庚腫瘤科醫師楊展庚，嘉義長庚放射部主任許勝榮，帶來最新的腫瘤藥物，免疫治療及醫學中心等級的肝癌栓塞技術，讓肝癌的治療不留死角。

合作的近4個月，大里仁愛癌症團隊成功治療了24名肝癌患者，並且轉介一病患至高雄長庚質子治療中心，接受質子治療，讓中部民眾也能接受最先進的放射治療技術。

大里仁愛醫院說，在大部分的醫院，肝癌的全身性治療都是由消化科醫師負責，自2017年起標靶、免疫及合併治療出現，腫瘤內科的專業在肝癌治療的角色漸趨重要。此外，全身性及肝動脈灌注化療也是肝癌治療的一部分。林口長庚腫瘤科醫師楊展庚因此也長駐大里仁愛醫院，提供實體腫瘤及肝癌專業診療服務。

大里仁愛醫院總院長藍國忠說，仁愛與長庚的合作，在原有的基礎上，引進長庚的管理和醫術，提供中台灣優質的醫療服務。肝癌多專科團隊是在短時間內優化的成功案例。

當然，與肝癌的戰爭是場長期的仗，小心密集追蹤是唯一的道路，該院有了長庚體系全台各醫院專科支援下，可替中部病患帶來更為堅實的健康後盾。

肝癌 長庚 腫瘤

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