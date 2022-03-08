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孤軍異域故事館3月19日開幕 鄭文燦：振興旅遊補助桃園玩

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市平鎮區異域故事館3月19日開幕，記錄滇緬金三角異域孤軍奮戰史栩栩如生。記者曾增勳／攝影
桃園市平鎮區異域故事館3月19日開幕，記錄滇緬金三角異域孤軍奮戰史栩栩如生。記者曾增勳／攝影

疫情緩解，桃園市政府因應龍岡異域故事館開幕及旅遊振興，市長奠文燦今天上午前往龍岡忠貞商圈開箱「異域故事館」視察，館內書寫「沒有一個場戰役值得歌頌」，針對烏俄戰火頗有涵意，異域故事館即將3月19日開幕，鄭文燦宣布，本月起配合恢復旅遊振興方案，推出相聚在桃園、龍岡特色小旅行及雲南文化體驗，來玩有補助，歡迎大家遊桃園。

鄭文燦參訪平鎮區忠貞地區異域故事館，發現館內依序規畫的亂、靜、迷、回、容5個主題展間，展示史料和軍火材料琳瑯滿目，他在現場實境體驗區鋼盔、步槍體驗模擬戰爭開槍，看到當年滇緬金三角異域孤軍奮戰的史料，他說，異域故事館籌備5年，民間版第一個景點，將可實境體驗看到異域孤軍可歌可泣的故事，雖然戰火遠離，但看到反共救國軍當年英勇在滇緬泰北孤軍奮戰那一段可歌可泣的故事。

鄭表示，桃園疫情收斂，市府決定恢復旅遊振興計畫，預定投入2000萬元經費，3月21日推出「相聚在桃園」活動，限量2萬名額，每人補助700元，鼓勵來桃園旅遊；桃園民宿推出「1+1」，來桃住一天可附加一天，即日起總共400組名額，提供民宿住宿旅遊，另自4月1日起推出龍岡特色小旅行，配合龍岡忠貞的魅力金三角商圈及異域故事館開幕旅遊，提供2700個名額，每人補助400元。

他也推薦龍岡忠貞地最受歡迎的滇緬雲南美食、文化，鄭表示，在龍岡特色小旅行中，也推出雲南文化體驗活動，讓大家學做雲南菜，學習雲南打歌、潑水文化體驗，許多課程也有補助，文化體驗內容豐富，他希望透過龍岡特色小旅行及雲南文化體驗，打造龍岡為滇緬文化旅遊新特色，相信透過旅遊振興計畫旅遊補助，可帶動和恢復桃園商圈、景點人潮。

異域故事館位於平鎮區忠貞新村文化園區附近，由桃園市金三角文化基金會董事長王根深奔走促成，成為第一個民間打造的異域故事館，館內書寫「天下雖安忘戰必危」、「沒有一個場戰役值得歌頌」字語，王根深當年以華僑子弟報效中華民國祖國投入孤軍奮戰。

王根深說，他當年參加遊擊隊13年，後7年做情報，一群20歲華僑子弟參與奮戰六成犧牲，他來台退役後，台灣人民都不知道孤軍故事，他親身經歷，他如果不做故事館記錄就沒人會做，最大目的希望故事館彰顯國軍孤軍歷史，讓陣亡將士靈魂安息、保留眷村文化及推動全民國防，讓大家知道「不要以為戰爭離你很遠，說不定戰爭就在你前面」。

桃園市平鎮區異域故事館3月19日開幕，市長鄭文燦推薦旅遊體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市平鎮區異域故事館3月19日開幕，市長鄭文燦推薦旅遊體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前排右三）推薦龍岡特色小旅行享美食和相聚在桃園旅遊。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前排右三）推薦龍岡特色小旅行享美食和相聚在桃園旅遊。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）至平鎮區異域故事館開箱和實境體驗開槍，並推薦旅遊體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）至平鎮區異域故事館開箱和實境體驗開槍，並推薦旅遊體驗。記者曾增勳／攝影

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